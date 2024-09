De General Alvear a ser el manager de Divididos: la increíble historia de Bily Álvarez

"Tengo 46 años y estoy de los 11 años relacionado al espectáculo. Yo sabía que tenía un camino hacia delante que construía a través del espectáculo y la música que era lo que más me gustaba , en principio fue lo musical y después me animé a la producción", dijo a TVA Mendoza.

Aunque cuenta que nada es fácil, al realizar un trabajo que le apasiona, se siente "bendecido".

"Nada es fácil, pero como está relacionado con la pasión de uno, para nosotros no es un trabajo. Pensá que yo me levanto y agradezco estar acá, entonces me sobreesfuerzo y trabajo feliz porque para mí eso es una bendición", dijo.

Divididos en General Alvear

Consultado por el show que se desarrollará este fin de semana, Álvarez explicó que "se viene gestando hace diez meses". "Se generó una reunión con esta posibilidad de traer a Divididos, porque hoy se encuentran en un lugar distinto de lo vivido, después de construir su camino, de la constancia y ser perseverantes".

Con casi cuatro décadas de carrera, surgió la oportunidad de presentar su show de 35 años en General Alvear. "Estamos muy contentos porque aparte uno lo conecta con lo emocional, porque uno es de acá".

"Lo bueno es que todas las partes, el municipio y lo artístico, estamos bastante alineados y con la intención de dejar un muy buen show para Alvear. Quisimos traer un espectáculo que tenga un nivel nacional porque es lo mismo que llevamos a Buenos Aires, a todas las ciudades más importantes", dijo Álvarez.

Y agregó: "En el espectáculo van a transcurrir los 35 años de Divididos, lo que fue Vélez, todo trasladado acá a Alvear. Van a ver un espectáculo impresionante, ellos tienen casi cuatro décadas juntos por lo que su música nos atraviesa a todos. El departamento es un punto de encuentro para todos los que vienen de distintos puntos del país, incluso desde Santiago de Chile".

