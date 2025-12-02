Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina: fechas y cómo aprovecharlo

descanso Aprovechá el próximo fin de semana largo de diciembre Todo sobre el próximo fin de semana largo El próximo feriado, según el calendario oficial, será el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, declarado inamovible por la ley 27.399. Al coincidir con un lunes, los argentinos disfrutarán de un fin de semana largo de tres días.

Esta fecha tiene un significado especial para la comunidad católica, al conmemorar la creencia de que María, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Además, en muchas casas del país, el 8 de diciembre marca el inicio de la temporada navideña, ya que se suele aprovechar para armar el árbol de Navidad y preparar el hogar para las fiestas.

De esta manera, muchas personas podrán aprovechar estas jornadas para planificar salidas, disfrutar de actividades recreativas, descansar y compartir tiempo en familia o con amigos. / TN

Si querés estar al día con todas las noticias de Mendoza, Argentina y el mundo, hacé click aquí y accedé a contenido actualizado con todo lo que necesitás conocer.