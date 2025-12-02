2 de diciembre de 2025

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina: fechas y cómo aprovecharlo

Mientras transitamos el último mes del año, muchas personas buscan conocer cuándo será el próximo fin de semana largo, para organizar sus días de descanso antes de la Navidad. En esta nota te contamos las fechas exactas y cómo aprovecharlos.

Todo sobre el próximo fin de semana largo

El próximo feriado, según el calendario oficial, será el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, declarado inamovible por la ley 27.399. Al coincidir con un lunes, los argentinos disfrutarán de un fin de semana largo de tres días.

Esta fecha tiene un significado especial para la comunidad católica, al conmemorar la creencia de que María, madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. Además, en muchas casas del país, el 8 de diciembre marca el inicio de la temporada navideña, ya que se suele aprovechar para armar el árbol de Navidad y preparar el hogar para las fiestas.

De esta manera, muchas personas podrán aprovechar estas jornadas para planificar salidas, disfrutar de actividades recreativas, descansar y compartir tiempo en familia o con amigos. / TN

