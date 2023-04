 Cuál es la relación entre la obesidad y las emociones.

Rocio Rossetti, facilitadora.jpg Foto: Yemel Fil

La obesidad y las emociones

Desde diferentes áreas de la salud se está tomando con mayor preocupación la obesidad en las personas. Desde la psicología, por ejemplo, se está trabajando con la alimentación emocional. Mientras que en las consultas clínicas se trata de ver a la persona como un ser integral para tratar el sobrepeso.

Desde la medicina alternativa, también se busca sanar ciertos aspectos de quienes padecen esta enfermedad.

“Cuando el inconsciente toma un pensamiento, no importa si es real o no. Simplemente lo capta como algo que ‘para mí es real’, entonces él lo hace material. Si yo me miro al espejo todos los días y me quejo de mis piernas, mi celulitis, mi cola, mi panza, etc. El cuerpo lo toma como una agresión hacia mi misma y empieza a generar volumen en la zona que yo estoy agrediendo. Porque para el cerebro, es real lo que yo estoy pensando”, explicó Rocío.

Esto es un trabajo de todos los días, tenemos que entrenar al cerebro y hay que levantarse con positivismo para ir avanzando poco a poco hasta que lleguemos a un punto donde las cosas fluyan.

Además, la facilitadora destacó que “el tema del sobrepeso que es algo que está afectando a tanta gente en la sociedad. Hay que saber aceptarse y liberarse de las culpas que ocurrieron en el pasado y empezar a amarse un poco más. Los kilos están para protegernos. Los kilos llegan cuando nosotros nos sentimos agredidos ya sea por un factor externo o interno, entonces el cuerpo empieza a crear grasas para protegernos de este problema. Una vez que nosotros soltamos y nos perdonamos comenzamos el descenso de peso paulatino”, enfatizó.