Cuál es el actual estado de salud de Pablo Grillo: su padre dio detalles

También adelantó si iba a estar o no presente. Al respecto dijo: “Yo creo que hay que ir. Desearía ir, no sé si podré con esta situación. No estoy lejos [desde el hospital donde monitorea la salud de su hijo]. Tal vez vaya pero no lo podría asegurar”, con la voz casi en llanto.

Si bien dijo que su hijo "sería el primero" en estar en la manifestación, adelantó que planea denunciar a la denuncia a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debido al manejo del operativo policial, donde su hijo quedó gravemente herido.

Fuente: Clarín