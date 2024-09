Crisis laboral: el 65% de los argentinos se está replanteando "lo que quiere hacer con su vida"

Cómo enfrentar el estrés y la incertidumbre de Argentina y no morir en el intento.

"La ambición ya no es solamente su definición tradicional de crecimiento profesional. Los trabajadores se están replanteando lo que quieren, poniendo el equilibrio entre vida laboral y personal, la flexibilidad, la equidad y el skilling en el centro de sus decisiones profesionales", explica el informe publicado en julio de 2024.

A su vez, el 42% de los trabajadores argentinos afirmó que dejaría su empleo si no le ofreciera oportunidades de desarrollo profesional. A nivel global, el número fue 7 puntos más bajo (35%).

Otro dato que marcó diferencia entre los trabajadores argentinos y de otros países es que solo el 24% de los consultados (en Argentina) aseguró ser feliz en su trabajo y no desear ningún tipo de desarrollo en su carrera. En otros países casi el 40% dijo que era feliz (39% global).

Pandemia y la prioridad de la vida

Si bien son varios los puntos que modifican el cambio de rumbo de los trabajadores, la pandemia provocó una reconfiguración de prioridades, generando una mayor conciencia en las personas sobre el papel que desean que el trabajo desempeñe en sus vidas. Estos cambios marcaron un impacto duradero en la forma en que las personas valoran sus objetivos laborales.

En este sentido, el 60% de los trabajadores argentinos asegura que no aceptaría un trabajo que afectara negativamente el equilibrio entre su vida personal y laboral, superando en 3 puntos porcentuales a la media global (57%). Asimismo, el 59% de los argentinos asegura que su vida personal es más importante que la laboral (57% global) y el 44% afirma que dejaría un trabajo si le impidiera disfrutar de la vida (48% global).

Para Romina Huidobro, Licenciada en Recursos Humanos y una de las fundadoras de la consultora Amers, la pandemia marcó un antes y un después en la cabeza de las personas: "hizo entender que puede pasar una tragedia mundial en cualquier momento".

"Lo hemos hablado con las empresas con las que trabajamos. Ahora se valora mucho más el poder viajar y no se proyectan como antes -tener casa, perros, hijos- sino que buscan vivir el momento, una satisfacción del momento. Esto es algo que va continuar porque generacionalmente incluso la gente busca irse a trabajar afuera, adquirir otras experiencias", dijo Huidobro.

Y continuó: "Siempre tratamos de cambiarle esa mentalidad, sobre todo a las empresas familiares que tienen una estructura forjada desde antes. Tu colaborador te va a durar lo que tenga que durar, pero no va a ser más de dos años. Lo que hay que buscar es que, en ese tiempo de el mejor impacto".

"Asumir el riesgo de renunciar y emprender nuevos proyectos es una cuestión generacional, que los millennials tenemos y los centennials aún más".

Perder el trabajo, un miedo desbloqueado por la situación del país

Pese a que las generaciones más jóvenes de trabajadores buscan nuevas experiencias y toman riesgos, en términos generales el grueso de los empleados durante 2024 tuvo miedo a perder el puesto laboral. El Argentina, este número representa casi a 5 de cada 10 personas (48%).

"Los argentinos nos adaptamos a todas las situaciones económicas, sociales, pero durante el último tiempo se notó un poco más de desmotivación y mucha cautela. Quizás no toman decisiones tan drásticas en términos económicos, pero a nivel laboral las ganas de buscar desafíos sigue igual", sostuvo una de las fundadoras de la consultora mendocina.

Sin embargo, el contexto que atraviesan las empresas mendocinas en términos económicos impacta de manera directa en los trabajadores. "Los presupuestos han decaído completamente", expresó.

"Muchas cosas que a lo mejor se tercerizaban, algunos servicios que se daban, empezaron a achicarse. Antes, derechos adquiridos como tener una prepaga u obra social, ahora las empresas tuvieron que empezar a potenciarlos como, 'Mirá lo que estamos dando' porque la verdad es que la situación es complicada", dijo Huidobro.

"Hoy pagar los salarios está totalmente complicado. Pero como la visión debe estar ligada a las personas, si no se puede dar un aumento, hay un montón de cosas que se pueden hacer sin plata, como dar flexibilidad horaria y estar cerca de ellos, escucharlos. En posiciones más de base, si una empresa paga 100 mil pesos más, la gente se va. Entonces ahí es cuando hay que dar otro valor que no le sea tan redituable, como un balance entre la vida laboral y personal", continuó.

El mercado laboral en la provincia de Mendoza

En un contexto complejo, pero desafiante, desde la consultora Amers sostuvieron que 2024 fue un año "bastante inestable" en Mendoza.

El primer semestre fue bastante más de recesión y las empresas no estaban reclutando y hubo despidos, que generaron incertidumbre y un clima laboral bastante hostil. Esto hizo que la gente empiece a desmotivarse, porque al no saber si la próxima semana va a ser uno de los despedidos, hace que no den lo mejor de sí", contaron.

Sin embargo, luego de julio, desde la consultora se observó un cambio y mayor cantidad de búsquedas activas. "Sentimos que ha mejorado algo y hay una perspectiva de poder ir creciendo, aunque todavía existe la precaución de no tomar decisiones riesgosas.

"Consideramos que este segundo semestre va a mejorar, pero ya entrando casi al último cuárter del año, que sería desde octubre. Sentimos que hay una luz al final y esperamos que en el 2025 las cosas mejoren", finalizó.

