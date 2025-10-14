Corte parcial en el Acceso Este por trabajos de Vialidad: cuáles son los desvíos

El ordenamiento del tránsito estará a cargo del personal de Tránsito de Guaymallén

La Dirección Nacional de Vialidad anunció que este martes se realizará un corte parcial en el Acceso Este, a la altura de calle Urquiza, en sentido oeste-este. La interrupción será necesaria para retirar un contador de tránsito ubicado en el cantero central.

Los trabajos comenzarán a las 10 de la mañana y se estima que se extenderán hasta las 12:00 horas. Durante ese lapso, la calzada quedará reducida y el tránsito será desviado por el carril de desaceleración correspondiente al ingreso por calle Urquiza. Luego, los conductores podrán reincorporarse al acceso mediante el carril de aceleración.

Desde Vialidad solicitaron a los automovilistas circular con precaución y respetar la señalización.