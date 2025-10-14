14 de octubre de 2025
Corte parcial en el Acceso Este por trabajos de Vialidad: cuáles son los desvíos

A partir de las 10 de este martes, la Dirección Nacional de Vialidad interrumpirá el tránsito en el Acceso Este. Qué recomendaciones tener en cuenta.

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección Nacional de Vialidad anunció que este martes se realizará un corte parcial en el Acceso Este, a la altura de calle Urquiza, en sentido oeste-este. La interrupción será necesaria para retirar un contador de tránsito ubicado en el cantero central.

Los trabajos comenzarán a las 10 de la mañana y se estima que se extenderán hasta las 12:00 horas. Durante ese lapso, la calzada quedará reducida y el tránsito será desviado por el carril de desaceleración correspondiente al ingreso por calle Urquiza. Luego, los conductores podrán reincorporarse al acceso mediante el carril de aceleración.

El ordenamiento del tránsito estará a cargo del personal de Tránsito de Guaymallén. Desde Vialidad solicitaron a los automovilistas circular con precaución y respetar la señalización.

