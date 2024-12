Confirmaron que hay siete casos de dengue en Mendoza y que la aparición del virus se adelantó

Contagios Dengue en el Valle de Uco: casos sospechosos, pero no confirmados

Según la directora general de Epidemiología, Andrea Falaschi, aseguró que: “Estamos en etapa preparación, todavía no estamos en alerta temprana”. Y agregó: “Luego de tres semanas de casos sostenidos por región o departamento, ahí pasamos a alerta temprana y luego evolucionamos a brote. Recién ahí se pueden confirmar casos por criterios clínicos o epidemiológicos”.

repelente-mosquitosjpg.webp Se registraron siete casos de dengue durante la última temporada en Mendoza.

En comparación al año pasado, la funcionaria aclaró que “estamos teniendo más notificación y sospecha. Al ser ya la segunda temporada, la gente está más acostumbrada”.

Qué ocurre en la provincia frente a la enfermedad:

Aunque la presencia del dengue en Mendoza se adelantó en comparación al año pasado, lo que se observa es que la población aún no toma conciencia frente a la existencia de la enfermedad.

En los comercios expresan que el interés por la compra de repelentes ya casi no existe. “Tenemos stock disponible y la gente no está comprando como sí ocurrió meses atrás en los que se volvían locos por llevar los insecticidas, a tal punto que tuvimos que limitar la compra a dos por personas”, afirmaron. Por otro lado, en las farmacias ya no hay vacunas contra el dengue.

Recomendaciones para prevenir el dengue: