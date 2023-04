Cómo recuperar las fotos borradas de tu celular.

En los móviles más recientes, los fabricantes han implementado una papelera en la app de galería que guarda las fotos durante algunos días antes de borrarlas por completo . Las capas en cuestión son One UI, LG UI, EMUI y MIUI, además de Android One, Pixel Launcher y demás versiones de Android Stock que, por lo general, usan Google Fotos como galería, una app que tiene papelera integrada por defecto.

Si tu app de galería no tiene papelera, tocará usar aplicaciones. Las posibilidades de recuperación dependerán de si tienes acceso root o no. Si no tienes acceso root, las aplicaciones de recuperación solo pueden acceder a la caché y las miniaturas, lo que significa que lo que vas a poder recuperar son fotos pequeñas, no el archivo original.

Una de las aplicaciones más populares para recuperar fotos borradas en un móvil es DiskDigger. Si tienes root, las aplicaciones pueden hacer un escaneo más profundo y mostrar, en algunas ocasiones, las fotos originales. Si no tienes permisos root, debes saber que conseguirlos implica algunos riesgos, por lo que hazlo bajo tu propia responsabilidad, según publica xatakamovil.

En cualquier caso, la recuperación de fotos puede ser una tarea complicada y el resultado final depende, en gran medida, de cuánto tiempo hace que la borraste.