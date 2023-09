Cómo estará el tiempo en Mendoza, hoy 18 de septiembre

La Dirección de Contingencias Climáticas dio a conocer el pronóstico para este lunes en la provincia de Mendoza. Según el organismo, la jornada que viviremos los mendocinos se presentará parcialmente nublada con poco cambio de la temperatura. Habrá vientos leves del este. Las mínimas estimadas serán de Oasis norte - este: -1 a 2 C. Valle de Uco: -3 a 0 C. San Rafael y G. Alvear: -3.5 a -2 C. Parcialmente nublado en Oasis centro y sur. Poca nubosidad Oasis este.