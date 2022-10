¿Cómo es la intuición según tu signo zodiacal?.

Recomendación: ¡Evitar el gran error! Si te unes a alguien para “cambiarlo o cambiarla” ya todo marchará mal desde el principio. Si tu corazón te dice que te están engañando muy pocas veces te equivocas. Confía más en tu voz interior.

La sospecha de Escorpión y su naturaleza inquisitiva, detectivesca y de cuestionamiento te convierte en un verdadero investigador que quiere ir hasta las últimas consecuencias con tal de saber exactamente qué pasó. Para ti, haber sido engañado, es insoportable y no lo puedes comprender ya que sientes que “nadie lo puede hacer” porque te das cuenta de todo enseguida.

En el caso de Escorpión se agudiza la intuición y se acopla con una estupenda aplicación de tu sentido común. Por tanto, cuando ocurre, te sientes desarmado y en muchos casos recurres tú mismo a la mentira con tal de descubrir la verdad, o sea, una técnica a la inversa.

Recomendación: No confundir una sospecha con una intuición, evitar el dejarte llevar por apariencias o por murmuraciones y mirar a la persona desde diferentes ángulos, sin hablar mucho, esperando que sea él o ella quienes hablen, y al hacerlo se delaten.

Piscis forma conjuntamente con Cáncer y Escorpión el “trío” intuitivo, o sea, los que se guían más por lo que sienten, que por lo que ven. Esa confianza intuitiva puede confundirse con la sugestión por lo que se debe definir claramente y no dejarse llevar por apariencias sino por ese conocimiento interior que surge cuando el pisciano está frente a otra persona.

Inmediatamente se percata de lo que está sucediendo, aunque muchas veces “lo deja pasar” debido a su buen corazón. Esto les vuelve muy manipulables y hay quienes sacan ventaja de esa situación para poner “carita de ángel” y lograr lo que están buscando, generalmente una mentira, una trampa, o un provecho personal.

No ven más allá de lo evidente

Aries, muchas veces no te percatas de la realidad porque enseguida te enojas y saltas como una liebre cuando piensas que te han engañado con lo cual tus emociones nublan tu razón. Debido a que eres el primer signo del zodíaco, el número uno del horóscopo, y tu regente es el belicoso planeta Marte, te pueden engañar fácilmente cuando te dejas irritar, en cuyo caso se cumple aquello de “quien te irrita, te controla”.

Al sacarte de tus casillas no dejas espacio en tu mente para razonar adecuadamente y te dejas llevar por la cólera.

Recomendación: No reaccionar enseguida frente a una circunstancia adversa, respirar hondo y controlarte antes de actuar. Aprender a disciplinarte para no actuar emocionalmente sino con más reflexión.

Los ojos revelan la verdad. El problema fundamental que tienes como Tauro para descubrir la verdad es que cuando te empecinas en algo no quieres ver los otros lados o aspectos de la situación, y si se te ha “metido en la cabeza” que alguien te está engañando te ciegas y no atiendes razonamientos ni hechos.

Aún teniendo la verdad delante de tus ojos posiblemente la pases por alto ya que estás tan enfadado por algo que crees, una apariencia, lo que te dijeron o piensas que actúas con base a esas emociones y al hacerlo puedes obviar esos detalles que te indicarían claramente que te están engañando.

Recomendación: Conceder siempre a los demás el beneficio de la duda y aceptar que “te has equivocado”, así separas realidad de ficción.

Leo, aquí el problema es el Ego herido. Tu signo está regido por el Sol y cuando sientes que alguien ha atentado contra tu Ego, ya bien sea inconscientemente o a propósito sientes una cólera tan grande que te impide razonar adecuadamente. Ese es el obstáculo que debes superar para que puedas discernir entre la verdad, y la mentira.

Quienes quieran engañarte conocen ese lado débil y se te acercarán con palabras de adulación, temerán decirte lo que piensan, o la verdad de una situación ya que te consideran demasiado arrogante para aceptar que te has equivocado o has cometido un error. En ese sentido prefieren mejor mentirte para quedar bien contigo y que no te enojes con ellos, ni vayan a perder tu amistad.

Recomendación: Recordar que un buen amigo no siempre dice lo que queremos oír y aunque no nos gusten mucho sus palabras, si son sinceras, vale la pena tomarlas en consideración sin enojarse, ni perder su Amistad.

Observan cada detalle

Los Géminis observan mucho las manos. Siendo un signo regido por Mercurio los movimientos de los brazos y manos delatan a sus nativos. No saben mentir, sin gesticular, pero lo que ocurre es que al hacerlo se “desfasan” y exageran sus pretensiones.

Observa la forma en que te dan explicaciones. ¿Exagera en sus gestos? ¿Insiste en que le creas? Acuérdate que Géminis tiene una gran facilidad de comunicación y por tanto, si le dejan hablar son capaces de convencer a un esquimal que, ¡hay calor en el polo norte!

Recomendación: Pensar antes de hablar y no a la inversa y aplicar aquello de “disculpa no solicitada, muchas veces indica confesión de culpa”. Demasiadas justificaciones son sospechosas. Quién más habla, mintiendo, ¡más se enreda!

El gran error de Virgo es pretender que las demás personas actúen según su manera de ver la realidad sin darse cuenta de que el secreto consiste en “tomar a los demás como son, y no como queremos que sean”. La insistencia perfeccionista de Virgo crea temor en quienes se le acercan pensando que van a estar bajo “una lupa” siendo observados constantemente para conocerles mejor.

Posees esa capacidad del detalle, de ver lo que otros no ven, percatarte enseguida de las cualidades de esa persona, o sea, cuán meticulosa es, si es limpia, organizada o desorganizada, directa al hablar o esconde algo.

Recomendación: Hallar el justo medio. Tu agudeza perceptiva llevada a extremos puede complicar situaciones, pero cuando la empleas racionalmente te ayuda a comprender mejor a la persona que está frente a ti, y en ese sentido, cuando alguien te engaña es ¡porque te has dejado engañar!

Desconfiados por naturaleza

Capricornio, la desconfianza puede causar una impresión errónea y tomar como falso algo que es cierto, o viceversa. De ahí la importancia de abordar las situaciones con una “mente en blanco”, o sea, sin prejuicios, sin estar pensando que debido a haber sido engañado una vez, te volverán a engañar, o el historial de quien está a tu lado.

No olvides que la gente madura, evoluciona, y muchas veces suelen rectificar sus errores cuando los reconocen. No obstante, hay quienes son tan tercos que a pesar de saber que han hecho algo mal son incapaces de aceptarlo. Esa no es una actitud inteligente, y cuando sucede ya sabes que el engaño se encuentra detrás de sus palabras.

Recomendación: No dejarte llevar por la arrogancia, la incapacidad de decir “me equivoqué” que esconde una personalidad obstinada empecinada siempre en salirse con la suya. Quien nunca reconoce un error es propenso a mentir.

Sagitario, tu signo posee un arma de doble filo. Por un lado te vanaglorias de tu sinceridad y sueles decir “yo digo lo que pienso, no puedo ser hipócrita, soy muy sincero o sincera”, lo cual es hermoso, pero tiene una desventaja y consiste en confundir la sinceridad con la falta de tacto, la honestidad con la desconsideración a la hora de plantear lo que consideras “tu” verdad.

No tiene por qué ser necesariamente la verdad en si, o la idea de la verdad que otros tengan. Muchos caen constantemente en ese error y abren la boca sin medir la consecuencia de sus actos. Por ese motivo no siempre le dicen la verdad, ni lo que piensan de ellos ya que quienes se la acercan temen una respuesta brusca y a nadie le gusta que le hieran gratuitamente.

Recomendación: Callarse en el momento que se debe guardar silencio no significa hipocresía. Si una persona no te cae bien no tienes por qué decírselo enseguida y lanzárselo al rostro. No te arrepentirás de lo que no dijiste en ese momento, y ese silencio, te ayudará a fortalecer tu intuición.

Acuario, la fantasía te impide muchas veces ver la realidad porque, aunque la misma esté delante de tus ojos tiendes a disfrazarla con tantos matices que llega un momento que no puedes separar realmente una cosa de la otra y empiezas a crear un mundo que solamente existe en tu imaginación en el que posiblemente la verdad esté oculta detrás de una mentira y vienes a darte cuenta cuando ya todos los saben.

Tú sabes muy bien cómo son las personas que te rodean, si aceptas a alguien con sus cualidades positivas y negativas pesa en una balanza cuáles son las más importantes para ti y luego procede en consideración.

Recomendación: Hay ciertas cosas que se pueden mejorar, inclusive transformar y cambiar, pero otras, y por cierto las más negativas, lamentablemente parecen estar ahí, para quedarse. Si “embelleces” a una persona con cualidades que no tiene estarás engañándote a ti mismo y alejándote de la verdad.

Libra, para ti descubrir la verdad es algo difícil ya que debido a la naturaleza indecisa de tu signo temes emitir un juicio erróneo, pues una de las cualidades principales de Libra es tu sentido de justicia.

De ahí que no te atrevas a juzgar a priori, por temor a equivocarte. En tu caso lo mejor es escuchar atentamente lo que te dicen, mirar sus gestos, su lenguaje extra verbal, lo que dicen sus ojos, sus manos, sus miradas y el tono de su voz.

Para una persona mentirosa mantener una mirada limpia es trabajoso, a menos que sea un actor o actriz consumado.

Recomendación: No te dejes engatusar por lo que te digan, sino fíjate muy bien en lo que hacen, y si sus palabras no corresponden a sus hechos algo está andando mal en esa persona. / Univisión