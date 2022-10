Estos tres signos tienen los peores defectos.

Muchas veces nos encontramos con personas que no pueden explicarse por qué caen mal a los demás. Por supuesto, es poco realista pensar que le vamos a “caer bien” a todo el mundo puesto que existen diferencias de caracteres, gustos, filosofías y otros factores que determinan nuestra simpatía, o antipatía.

Tampoco se trata de aparentar ser lo que no somos ya que la mayor belleza de una persona es su naturalidad, que sea fiel a sí misma, pero sí hay ciertas cualidades negativas de los signos que inciden en nuestro comportamiento y muchas veces las ignoramos porque quienes nos rodean o bien no nos las señalan, por discreción o pena, o las escuchamos, pero no las valoramos, o no nos damos cuenta que las tenemos hasta que alguien de mucha confianza nos lo señala o, peor, alguien que lo hace de forma ruda y poco agradable.

Entendamos bien, no es que sean malas cualidades en sí, al contrario, mucha son más que admirables, el problema es cuando se exagera o no se tiene conciencia de hasta dónde podemos llegar o lo que estamos haciendo en un momento determinado.

Los que más miedo dan

Escorpión: su lengua escorpiónida

Suele decirse que la lengua escorpiónida es un arma terrible, y así es porque cuando el nativo de Escorpión contra ataca lo hace sin piedad. Aunque son amigos muy fieles y sinceros que lo dan todo por la amistad, no soportan la traición.

Puede destruir a los demás con una palabra o comentario hiriente, sarcástico o insensible. Esa forma de reaccionar, a veces exageradamente al sentirse provocado sin causa, le vuelve irónicos y lo peor que puede suceder sucede, en una discusión entre amigos o amantes en el momento menos pensado saca algo que pasó hace tiempo y ya ni siquiera existía en la mente de quien está discutiendo y abre viejas heridas.

Esa tendencia a no olvidar puede hacer que sea considerado como alguien imprevisible que en el momento menos esperado lanza un comentario hiriente.

Virgo: la crítica constante

Los Virgo son muy cuidadosos y especiales por eso tienen tantas expectativas de los demás y cuando notan algo que consideran mal hecho no se callan y lo dicen. Se trata de una actitud crítica que cuando se vuelve constante tiende a causar malestar.

La intención no es mala, pero el resultado muchas veces es catastrófico pues es estar siempre a la expectativa de la opinión crítica de quien va a encontrar siempre algún defecto en lo que hagas.

Por ejemplo, ¿ desde preparar un plato en la cocina con comentarios tales como “¿Por qué le estás echando esa salsa?, ese plato no lleva tomate”, hasta “ese cuadro está mejor en el pasillo que en la sala”, o “esa ropa no te combina”, y esa actitud puede llegar a causar mucho malestar.

Sagitario: su famosa sinceridad

El gran problema con Sagitario es que no sabe distinguir bien la diferencia entre “ser sincero o franco” y ser “insensible, inoportuno y maleducado”.

En su afán por ser directo en sus cosas y no estar “yéndose por las ramas”, muchos sagitarianos dicen enseguida lo que piensan y lo justifican con eso de “yo soy muy claro y directo y digo las cosas como son y al que no le guste ese es su problema”. ¡Ahí está precisamente el problema!

Muchas personas no están dispuestas a escuchar ciertas supuestas verdades que para los sagitarianos son evidentes, pero que no hay necesidad de expresarlas abiertamente. Sagitario debe recordar esa máxima que nos enseña “el sabio piensa todo lo que dice, pero no dice todo lo que piensa”.

Sagitario no soporta las mentiras ni el engaño, esa es una gran cualidad, lo que sí no debe olvidar que lo que es “su” verdad, no tiene por qué ser necesariamente “la” verdad.