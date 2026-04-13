13 de abril de 2026
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Sitio Andino
Dirección General de Escuelas

Cómo controla la DGE los contenidos web dentro de las escuelas de Mendoza

Desde la DGE explicaron que existen sistemas de filtrado en el Wi-Fi escolar, aunque no alcanzan a los dispositivos que usan datos móviles.

La prohibición no siempre es efectiva si no está acompañada de comprensión y seguimiento

La prohibición no siempre es efectiva si no está acompañada de comprensión y seguimiento

 Por Carla Canizzaro

En un contexto de creciente preocupación por el uso de plataformas digitales y videojuegos entre niños y adolescentes, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) aseguraron que las instituciones educativas cuentan con herramientas para bloquear el acceso a determinados contenidos dentro del ámbito escolar.

Cómo funcionan los bloqueos de URL en las escuelas

Estos controles se implementan a través de los denominados "pisos tecnológicos", una infraestructura básica que incluye conectividad, dispositivos, software y mantenimiento en cada establecimiento educativo.

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"Desde estos pisos tecnológicos, que conectan a toda la comunidad educativa, se bloquean determinadas URL y plataformas, como en el caso de algunos juegos", explicó a Sitio Andino la directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam.

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Estos controles se implementan a través de los denominados

Estos controles se implementan a través de los denominados "pisos tecnológicos"

El sistema funciona específicamente sobre la red institucional. Es decir, cualquier dispositivo que se conecte al Wi-Fi de la escuela queda alcanzado por estos filtros. Sin embargo, las autoridades reconocen una limitación clave: el control no se extiende a conexiones externas.

Si un estudiante usa datos propios, como 4G, no hay bloqueo, porque no pasa por el piso tecnológico Si un estudiante usa datos propios, como 4G, no hay bloqueo, porque no pasa por el piso tecnológico

En ese sentido, la Directora remarcó que para que las restricciones funcionen, los dispositivos deben estar conectados a la red escolar.

Implementación y actualización constante

Según indicó, este sistema se encuentra en funcionamiento desde el inicio de la actual gestión educativa provincial y se mantiene en permanente actualización. "Van apareciendo nuevos juegos y nuevas URL, y a medida que tomamos conocimiento, se van bloqueando", señaló Gannam.

Además, explicaron que el sostenimiento del sistema es compartido entre Nación y la provincia, y que actualmente se trabaja en mejorar la infraestructura, especialmente en lo que respecta al ancho de banda, para optimizar la conectividad en las escuelas.

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Según indicó, este sistema se encuentra en funcionamiento desde el inicio de la actual gestión educativa provincial

Según indicó, este sistema se encuentra en funcionamiento desde el inicio de la actual gestión educativa provincial

El rol clave de las familias

Más allá de las herramientas tecnológicas, desde la DGE hicieron hincapié en la importancia del acompañamiento adulto frente al uso de dispositivos digitales.

"Lo principal es mantener el diálogo y la comunicación con los hijos, entender qué hacen, a qué juegan y cómo utilizan los dispositivos", recomendó la Directora de la DAE.

En esa línea, advirtió que la prohibición no siempre es efectiva si no está acompañada de comprensión y seguimiento. "A veces no es la solución prohibir. Es importante entender qué conocen y qué no, y trabajar en conjunto con la escuela", indicó Carina Gannam.

Finalmente, destacó que tanto docentes como familias pueden acceder a herramientas y conocimientos para abordar estas problemáticas, que también representan un desafío nuevo para los adultos.

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