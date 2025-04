Colapsó Mercado Pago: miles sin acceso a su dinero y sin poder hacer operaciones

La magnitud de la falla fue tal que, al intentar operar, la mayoría se encontró con el mensaje “Algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo”, o bien “El medio no está disponible”. Las redes sociales se llenaron rápidamente de reclamos, con usuarios reportando que no podían consultar saldos, hacer pagos ni transferencias. Según Downdetector, los principales problemas fueron para concretar pagos (52%) y acceder al sitio (48%).

“Necesito transferirle a un proveedor y no puedo ni abrir la app. ¿Dónde está la respuesta de Mercado Pago?”, expresó un usuario en X (ex Twitter), reflejando la frustración generalizada. La situación se agravó por el hecho de que no hubo un comunicado oficial inmediato que explicara el origen de la falla ni brindara un estimado sobre el restablecimiento del servicio.