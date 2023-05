Ciudad de Mendoza: el avance de obras y los tramos que se habilitan próximamente

no hay detenidos

“En avenida Godoy Cruz, hicimos el asfalto nuevo con la demarcación horizontal. Lamentablemente, se rompió un caño de agua y se tuvo que hacer una intervención pero esta semana, vamos a trabajar nuevamente en ese lugar y no será necesario interrumpir el tránsito, se resuelve rápido porque es un parche ”, comenzó a explicar Filice.

pozo calle godoy cruz, arreglos.jpg Un tramo de calle Godoy Cruz, recientemente intervenida. Foto: Yemel Fil

Ante la consulta de si no es posible evaluar el estado de las cañerías antes de comenzar con las obras para no tener que ejecutar el trabajo dos veces, el funcionario respondió es lo que se hacen en intervenciones más profundas que no incluyen el cambio de carpeta asfáltica como se hizo en avenida Godoy Cruz.

“Lo que sucedió en esa calle no escapa a lo que nos está sucedido en otras. Por ejemplo, recientemente, hicimos una intervención muy grande en dos cuadras de la calle 9 de julio porque AySam tuvo que cambiar cañerías de agua que estaban rotas, en muy mal estado. Lo mismo ocurrió en un sector de la Eusebio Blanco. Estamos interviniendo en diversos puntos de la ciudad por alguna rotura de caño, ellos hacen su trabajo y, luego, nosotros hacemos el nuestro. Hay otras en las que estas situaciones no ocurrieron, la calle Suipacha es una: como debíamos reconstruir esa calle, hablamos con AySam y antes de que nosotros comenzáramos las obras, cambiaron toda la cañería”, sumó.

¿Cuáles son los tramos que se habilitan próximamente?

Un párrafo aparte merece la calle San Juan que, desde el pasado diciembre, ha complicado la circulación en la Ciudad de Mendoza. Sin embargo, hay tramos que se habilitarán al tránsito esta semana mientras que la municipalidad continuará con sus trabajos en las veredas.

“La obra de la calle San Juan que estuvo llevando adelante AySam es muy grande, con el cambio de toda la cañería. Ellos empezaron por el primer tramo, entre Garibaldi y Vicente Zapata, y ya está terminado, luego entramos nosotros y ya está terminada. En limpio, el primer tramo entre Alem y Garibaldi ya se habilitó hace unos días y ahora, el segundo que va desde Don Bosco y Alem. El próximo lunes (22 de mayo), pasará lo mismo entre Don Bosco y Vicente Zapata”, informó el secretario de Desarrollo Urbano de Ciudad.

“De esta manera, al estar habilitado el tránsito entre Vicente Zapata y Garibaldi, a nosotros nos permite ingresar con los materiales para poder intervenir las veredas. Esto no quiere decir que nosotros vamos a cortar la calle, vamos a estar trabajando en las veredas. La de calle San Juan ha sido muy grande e invasiva, como una operación a corazón abierto, pero ya estamos a punto de concluir”, agregó.

En cuanto a las obras de calle Mitre, donde se está construyendo el boulevard “Paseo Julio Strassera”, desde la municipalidad estiman que estará lista en alrededor de tres meses. “Ya hemos trabajado en las veredas de la primera cuadra y estamos haciendo la instalación eléctrica para lo que son las farolas. Ahora, hemos empezado a intervenir la segunda cuadra. El objetivo es tener esa obra terminada para septiembre y estamos haciendo todo para que así sea”.

Calle Mitre de ciudad, reformas, obras Las obras en calle Mitre finalizarían en septiembre. Foto: Cristian Lozano

“Mientras tanto, seguimos trabajando en la calle Morón, también en una obra en complemento con AySam pero allí hemos habilitado dos carriles, entre San Juan y San Martín, dos carriles hacia el oeste, estamos haciendo una prueba para que tenga doble circulación y de esa manera también favorecer la fluidez de la zona. Por otra parte, si bien estamos interviniendo en calle Pellegrini, no está cortado el tránsito pero sí pedimos circular con precaución”, apuntó.

Obras postergadas hasta el 2024

A principios de este año, la Municipalidad de Ciudad tenía proyectadas otras obras. Sin embargo, han sido postergadas hasta el 2024. Una es en calle Sarmiento, en el tramo que se extiende desde Belgrano hasta Chile, frente a la Plaza Independencia. La otra, era en Jorge A. Calle.

“En cuanto a calle Sarmiento, tuvimos reuniones con los vecinos por lo que hemos decidido poner esas obras en ‘stand by’ por el momento y ejecutarla el año que viene. Esto es para no interferir con la temporada alta de los comerciantes porque se iban a extender. Entonces, luego de mantener conversaciones con ellos y para no impactar de forma negativa en el momento en el que tienen mayor movimiento, la vamos a pasar para el 2024”, señaló Filice.

“También teníamos proyectada la intervención de Jorge A. Calle, pero también hemos decidido de momento posponerla y vamos a ver si la comenzamos a fines de este año o ya a principios del que viene. No queremos sumar mayores complicaciones así que estamos evaluando también en conjunto con los vecinos cuál es el momento indicado y, por supuesto, teniendo en cuenta las cuestiones presupuestarias de la municipalidad”, cerró el funcionario.