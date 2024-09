Celadores se manifestaron en Mendoza por mejoras salariales: "Somos el sector peor pago"

En un día congestionado tanto para el Gobierno nacional como el provincial, celadores autoconvocados y representantes del Sindicato Unido de Celadores Educacionales No Docentes (Sucend) se reunieron en calle San Martín y Garibaldi a las 10 de la mañana. De allí, caminaron rumbo a la explanada de la sede del Ejecutivo Provincial.

Asimismo, los trabajadores no docentes insistieron en que el reclamo primordial correspondía a “un salario digno con una base acorde a la canasta básica. Cobramos desde 200.000 pesos en adelante. Hay gente que trabaja 6 horas y media y otras personas que trabajan hasta 11 horas y media”, cuenta una de las presentes. En este sentido, precisa que ese extra se debe a los contraturnos que toman los celadores para alcanzar, al menos, 310.000 pesos.

Embed - CELADORES AUTOCONVOCADOS RECLAMAN POR "SUELDOS DE MISERIA ABSOLUTA"

Desde Sucend afirman que los celadores son “el sector peor pago”

En diálogo con Sitio Andino, la delegada de Sucend del Gran Mendoza, María Antonelia Sosa, denunció: ”Hay muchos celadores con el sueldo tan bajo que ha rondado, en agosto, entre los 280.000 y 450.000 pesos, dependiendo, zona, carga familiar, antigüedad o si trabaja en escuela albergue. Mirá todos los ítems que yo te estoy nombrando para que el sueldo ronde ese monto, con un alquiler de 300.000 o 250.000 pesos. ¿Cómo puede ese celador llegar a fin de mes?”.

Si bien la crisis económica es uno de los principales factores que afecta al sector, también reclaman por mejoras laborales ya que hay diversas funciones que los celadores llevan a cabo en las instituciones y no están reconocidas. Asimismo, hay trabajadores suplentes que no pueden acceder a la titularidad porque no cuentan con el nivel secundario completo.

manifestación, celadores.jpg Foto: Yemel Fil

En este sentido, desde Sucend escucharon las problemáticas y comenzaron a dialogar con el Gobierno para que los celadores tengan la posibilidad de realizar el cursado para terminar la secundaria de manera virtual y que, al momento de rendir, lo hagan de forma presencial. “De esa manera puede acceder al título secundario, puede sacar las materias a través del Plan FinEs y puede titularizar y tener una estabilidad económica y laboral”, agrega Sosa.

“El celador cobra mal y algunos deben hacer contraturno porque, en muchos casos, hay mujeres sostén de familia. Necesitan estabilidad económica y laboral”, agrega.

“Nuestro reclamo siempre partió del sueldo bajo. Somos el sector peor pago, pero nuestro reclamo no solamente es salarial, es también laboral. Estamos mal de todas formas”, reafirma la delegada.

Por este motivo, destaca que es fundamental el reconocimiento de aquellos trabajadores que se desempeñan no solo como celadores, sino que desde ese lugar también realizan tareas administrativas, de sereno o en instituciones de nivel inicial.

Embed - SINDICATO DE CELADORES LE RESPONDE A LOS AUTOCONVOCADOS

También te puede interesar: Capacitaciones remuneradas a celadores de toda la provincia: cómo inscribirse