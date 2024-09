Jubilaciones: sin los dos tercios necesarios, este miércoles se tratará el veto de Milei

Si milagrosamente pudiera juntar ese número, luego debería sostener esa misma mayoría para insistir con la sanción de la ley jubilatoria.

ciudad de mendoza, centro, pronostico, invierno, frio, jubilados, jubilación, canasta basica, aumentos, abuelos.jpg Foto: Yemel Fil

El Gobierno cuenta con una ventaja decisiva: las ausencias en las bancadas que mayoritariamente arremeterán contra el veto. En el bloque radical ya se sabe que habrá varios faltazos para ayudar al Gobierno.

En Encuentro Federal, en tanto, el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, instruyó a Francisco Morchio a no apoyar la ley jubilatoria, por lo que se ausentará en pos de no confrontar con su bancada. También está en duda el voto de Jorge "Loma" Ávila.

Día clave en la Cámara de Diputados

A raíz de este escenario tan desfavorable, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, conversó con Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y con Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, sobre la posibilidad de dejar de lado la insistencia total y en cambio impulsar la insistencia de algunos artículos en particular.

La idea sería insistir con el haber mínimo equivalente al 1,09% de la canasta básica alimentaria y la recomposición del 8,1% para compensar la pérdida sufrida por los jubilados en el empalme de la nueva fórmula que no reconoció en su totalidad la inflación de enero de este año.

Si prosperara esta moción, quedaría el aumento adicional en marzo de cada año en caso de que la variación salarial sea superior a la evolución de los precios, y también el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales y de las sentencias judiciales a favor de jubilados.

El problema es que al igual que el oficialismo, en Unión por la Patria consideran que como el veto de la ley jubilatoria fue total, "no se puede" abrir el dictamen en el recinto, porque tal cosa iría en contra del reglamento de la Cámara.

Cámara de Diputados de la NAción aprobación Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.jfif Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación Argentina

"Hay que votar si estamos por la insistencia de la ley o a favor del veto. No hay grises. Además los radicales se tienen que hacer cargo si ahora se les está dando vuelta la cuarta parte de su bloque. El proyecto lo impulsaron ellos en acuerdo con nosotros. Y ellos sabían que Milei lo iba a vetar. Nosotros no vamos a forzar una interpretación sesgada del reglamento para salvarlos a ellos y lavarles la cara. Primero porque no se puede y segundo que se hagan cargo", explicaron con enojo y amargura altas fuentes de Unión por la Patria a las que Noticias Argentinas tuvo acceso.

