Casacusia, el espacio de contención para personas con hipoacusia que llegó a Mendoza

“Me enojé mucho, dejé de jugar al básquet y me aislé” , contó a Sitio Andino . No fue fácil asumir que su vida iba a cambiar rotundamente. La frustración , la angustia y el no saber qué le ocurría ni “por qué a él” comenzaron a ser parte de esta nueva realidad. Con el tiempo, la pérdida progresó y la audición de su oído derecho también disminuyó un 50% .

No obstante, cuando las medidas comenzaron a flexibilizarse y la nueva normalidad estaba cada vez más cerca, “todo fue más complejo”, asegura Lucas. Ahora, ya no podía esconderse de la hipoacusia y decidió hacerle frente.

“En el peor momento, post pandemia, mi audífono de ese entonces no me sirvió más. Me sentí fatal, no podía hacer más que llorar y esconderme”, recuerda en un posteo en su cuenta de Instagram.

Lucas Adlerstein casacusia hipoacusia foto Gaston Zilberman.jpg Lucas Adlerstein, speaker en discapacidad y líder de "Casacusia". Foto: Gaston Zilberman / Gentileza Lucas Adlerstein

En su búsqueda por respuestas y comprensión del diagnóstico, se sumergió en Google y descubrió información sobre implantes, un recurso que –aclara– “no sirve para todas las personas”. Fue así como, tras someterse a otra operación para poder ser implantado, volvió a “oír y escuchar”.

Mitos, riesgos y realidades de la hipoacusia

Para Lucas, la hipoacusia no es solo una cuestión médica. “Es una discapacidad que va directo a los nexos humanos. No poder estar en un bar por el ruido o no participar en actividades genera enojo y frustración”, señala. También destaca los riesgos físicos: “No oír sonidos del entorno puede poner en peligro, como no advertir una moto al cruzar la calle”.

Entre los mitos más frecuentes, aclara: “Mucha gente cree que la hipoacusia afecta solo a personas mayores y no es así. Tampoco sabemos lengua de señas, porque muchos, con implantes, podemos escuchar”.

En su camino, aprendió que muchas veces, lo que más se necesita es comprensión: “Como hipoacúsico, que alguien te tenga consideración y te quiera entender es un abrazo al alma”.

La creación de Casacusia, una ONG de contención para personas con hipoacusia

Con el tiempo, Lucas empezó a compartir su experiencia en redes sociales y lanzó su podcast “Sordo pero no mudo”. Así, se multiplicaron los mensajes de otras personas con hipoacusia.

Durante el discruso de cierre x Gaston Zilberman .png Foto: Gaston Zilberman / Gentileza Lucas Adlerstein

“Nos juntábamos en un café a charlar, necesitan que los escuchen. ¡Un día incluso estuve hasta 6 horas con uno de ellos!”, recuerda. Esa dinámica informal creció hasta convertirse en Casacusia, una “juntada” en parques que ya cuenta con 19 encuentros y 473 asistentes presenciales. “Algunas personas ya han ido a los parques por sexta vez”, añade.

El encuentro de este martes en Mendoza ya tiene 61 personas inscriptas. “Seguro el 20% falta, pero es un montón”, concluye Lucas, con la certeza de que cada voz que se suma, es una más que ya no está sola.

La reunión tendrá lugar en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza, situado en Hipólito Yrigoyen 31, Godoy Cruz, y comienza a las 18:30. La entrada es gratuita y, para participar, los interesados deben inscribirse en el siguiente formulario: https://lu.ma/hipoacusia