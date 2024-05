Casa propia: pese al deseo, los jóvenes están muy lejos de conseguirla

Franco tiene 29 años y trabaja como delivery de una rotisería desde hace 5 años. Si bien antes tenía un trabajo de oficina, solo le duró un año porque realizaron recorte de personal. Ahora se encuentra bajo un trabajo no registrado. Consultado por el sueño de una casa propia, expresó: "Me encantaría, pero ya ni lo pienso. Gano $300 mil pesos y no me alcanza ni para bancar un alquiler. Es imposible".