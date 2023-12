Cardiólogos denuncian que hay falta de insumos para cirugías

"Lamentablemente la situación no cambió porque nosotros veníamos manifestando alertas por falta de insumos desde el mes de agosto. En octubre hubo reuniones con la subsecretaría de comercio pero la realidad es que esto no cambia ", expresó Cisneros, presidente del CACI.

"Los costos han aumentado de manera desproporcionada. En un momento se pagaban con dólar oficial, después con dólar blue. Son todas trabas, que se suman a que los pacientes llaman todos los días para sacar turno y hacerse una angioplastia y les tenemos que estar diciendo que no, o que vayan a una guardia para evaluar el dolor", comentó.

Y agregó: "Para estar preparados para una urgencia, tenemos que tener mínimamente un stock de 25 stent porque no sabemos la medida, el largo, el diámetro que puede necesitar ese paciente. Si esto no se soluciona, no vamos a poder tratar infartos y esto va a aumentar enormemente la mortalidad de los pacientes".

Para Cisneros, la situación ha llegado a un punto crítico.

