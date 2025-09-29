29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Este lunes

ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este lunes asambleas en los 21 aeropuertos del país para denunciar incumplimientos de la ANAC.

ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos.

ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó asambleas en los 21 aeropuertos del país para este lunes con el objetivo de visibilizar la crítica situación del sistema aeroportuario. Según el gremio, los incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en auditorías internacionales están generando un grave deterioro en los servicios aeronáuticos.

Riesgo en la seguridad de los vuelos

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que la seguridad de los vuelos en Argentina está amenazada debido a la falta de cumplimiento de las auditorías internacionales. En un comunicado, señaló que si se producen demoras o complicaciones en los aeropuertos será responsabilidad exclusiva del Gobierno.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de septiembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 29 de septiembre
A 61 años del nacimiento de Mafalda, el ícono del humor gráfico argentino
Efemérides

A 61 años del nacimiento de Mafalda, el ícono del humor gráfico argentino

Alerta internacional por parte de la OACI

Aguiar recordó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) emitió semanas atrás una alerta roja que advertía sobre la reducción de la capacidad de control en el sistema aerocomercial. Según el dirigente, la incorporación de más personal es la única alternativa para reducir los riesgos que hoy enfrenta el sector.

Reclamos por salarios y condiciones laborales

Desde ATE también denunciaron el congelamiento salarial, la flexibilización laboral y los recortes presupuestarios que afectan al personal del sector aeronáutico. El sindicato reclama la reapertura de la paritaria sectorial, cerrada hace dos años, para recomponer el poder adquisitivo y otorgar estabilidad a los trabajadores que hoy sostienen contratos precarios.

Pérdida del poder adquisitivo en la ANAC

El gremio aseguró que desde diciembre de 2023 los trabajadores de la ANAC perdieron un 45% de su poder adquisitivo. Para ATE, esta situación refleja el incumplimiento del Gobierno en garantizar salarios acordes a la función y el reconocimiento del trabajo especializado que demanda la seguridad aérea.

Los principales reclamos salariales del Sindicato son:

  • Urgente aumento salarial
  • Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados
  • Aumento del “Módulo ANAC” en un 20%.
  • Implementación del pago “Suplemento de Zona”.
  • Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”.
  • Pago de “Adicional Función Aeronáutica” al Personal Administrativo.
  • Pago de “Título” al Personal Operativo.
  • Cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.
  • Creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales.
  • Pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores.
Temas
Seguí leyendo

Día Mundial del Corazón: por qué se celebra este 29 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de septiembre

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 29 de septiembre en Mendoza

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Te Puede Interesar

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave
Congreso

El Senado retoma la actividad con una agenda cargada y definiciones clave

Por Sitio Andino Política
Todo listo para vivir la Feria del Libro de Mendoza en el Valle de Uco.
Para agendar

Feria del Libro: qué departamentos tendrán actividades este lunes 29 de septiembre

Por Celeste Funes
ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos.
Este lunes

ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos

Por Sitio Andino Sociedad