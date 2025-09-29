ATE convoca asambleas en 21 aeropuertos y alertan posibles demoras en los vuelos. Foto: Cristian Lozano

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó asambleas en los 21 aeropuertos del país para este lunes con el objetivo de visibilizar la crítica situación del sistema aeroportuario. Según el gremio, los incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en auditorías internacionales están generando un grave deterioro en los servicios aeronáuticos.

Riesgo en la seguridad de los vuelos El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que la seguridad de los vuelos en Argentina está amenazada debido a la falta de cumplimiento de las auditorías internacionales. En un comunicado, señaló que si se producen demoras o complicaciones en los aeropuertos será responsabilidad exclusiva del Gobierno.

Alerta internacional por parte de la OACI Aguiar recordó que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) emitió semanas atrás una alerta roja que advertía sobre la reducción de la capacidad de control en el sistema aerocomercial. Según el dirigente, la incorporación de más personal es la única alternativa para reducir los riesgos que hoy enfrenta el sector.

Reclamos por salarios y condiciones laborales Desde ATE también denunciaron el congelamiento salarial, la flexibilización laboral y los recortes presupuestarios que afectan al personal del sector aeronáutico. El sindicato reclama la reapertura de la paritaria sectorial, cerrada hace dos años, para recomponer el poder adquisitivo y otorgar estabilidad a los trabajadores que hoy sostienen contratos precarios.

Pérdida del poder adquisitivo en la ANAC El gremio aseguró que desde diciembre de 2023 los trabajadores de la ANAC perdieron un 45% de su poder adquisitivo. Para ATE, esta situación refleja el incumplimiento del Gobierno en garantizar salarios acordes a la función y el reconocimiento del trabajo especializado que demanda la seguridad aérea. Los principales reclamos salariales del Sindicato son: Urgente aumento salarial

Pase a planta permanente para 200 trabajadores precarizados

Aumento del “Módulo ANAC” en un 20%.

Implementación del pago “Suplemento de Zona”.

Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”.

Pago de “Adicional Función Aeronáutica” al Personal Administrativo.

Pago de “Título” al Personal Operativo.

Cambio en la escala del “Suplemento de Densidad de Tráfico”.

Creación de un Adicional por Función Administrativa que compense desigualdades salariales.

Pago de Horas de Instrucción al Personal de Instructores.