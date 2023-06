Apple revoluciona el mundo tecnológico con los primeros lentes de realidad mixta.

El actualizado iOS 17

Una opción de seguridad viene incluida con el nuevo iOS 17. Resulta que los mensajes tienen la opción de check in. Al activarlo le avisa automáticamente a la otra persona cuando llegás a tu domicilio. Cuando una persona no pueda contestar, los mensajes de voz se podrán transcribir en vivo. Toda la información entre contactos podrá pasarse solo con acercar los teléfonos.

Fx4FLygaYAA6WDs.jfif Apple presentó las nuevas funciones de iOS.

Apple Vision Pro

Estas gafas de realidad mixta prometen revolucionar la experiencia visual bajo una visión inmersiva con gestos intuitivos y contenido exclusivo: las Apple Vision Pro.

Estas gafas de vanguardia ofrecen una experiencia visual única al permitir a los usuarios sumergirse en un mundo virtual sin perder de vista su entorno real.

Una de las características más destacadas de Vision Pro es su forma de interacción. En lugar de utilizar un control remoto, los usuarios pueden controlar las aplicaciones y funciones con gestos intuitivos realizados con sus manos. Desde el clásico "pellizco" para hacer clic hasta deslizar las manos para navegar por los menús, los gestos permiten una interacción fluida y natural.

https://twitter.com/patog7/status/1665788461180153856 Al usar el Apple Vision Pro podrás tener varias aplicaciones al mismo tiempo, y si llega una persona cerca de ti, aparecerá en tu entorno#WWDC23 pic.twitter.com/g5rJjDZVfh — Pato González (@patog7) June 5, 2023

Para brindar una experiencia aún más inmersiva, las gafas Vision Pro cuentan con una corona al estilo de los Apple Watch. Esta corona permite ajustar y graduar fondos y panoramas digitales, destacando únicamente las aplicaciones activas y personalizando la visualización según las preferencias de cada usuario.

Además de su enfoque en la productividad, Vision Pro ofrece un amplio abanico de posibilidades para el entretenimiento. Los usuarios podrán disfrutar del contenido de Disney+ desde el primer día, con experiencias exclusivas y dedicadas a las gafas de Apple. Desde series y películas hasta entornos virtuales inspirados en producciones como The Mandalorian y What If, Vision Pro promete llevar el entretenimiento a un nuevo nivel.

https://twitter.com/patog7/status/1665794561338392576 Disney ya tiene una gran idea de cómo va ser la experiencia con el Vision Pro de Apple#WWDC23 pic.twitter.com/1W7VYkbOws — Pato González (@patog7) June 5, 2023

Las funciones de las gafas Vision Pro están respaldadas por un chip procesador especialmente diseñado llamado R1, en conjunto con el chip M2. Estos componentes trabajan en armonía para ofrecer un rendimiento excepcional y potenciar todas las capacidades de las gafas de realidad mixta de Apple.

Además, Vision Pro cuenta con su propio sistema operativo llamado visionOS, que incluye aplicaciones nativas desarrolladas utilizando realidad aumentada y realidad virtual. También contará con una tienda de herramientas desarrolladas específicamente para el nuevo producto de Apple, brindando a los usuarios acceso a una amplia gama de aplicaciones y contenido exclusivo.

1366_2000 (3).jpeg Apple presentó primeros lentes de realidad mixta: los Vision Pro

Con Vision Pro, los usuarios podrán capturar recuerdos en 3D gracias a su innovadora cámara. Estos momentos únicos podrán revivirse solo a través de las gafas Vision Pro, ofreciendo una experiencia visual sorprendente. Las pantallas del Vision Pro ofrecen una resolución de 23 millones de píxeles, proporcionando una calidad de imagen excepcional en un formato compacto y portátil.

Según reveló la compañía de la manzana, estas gafas estarán disponibles a un precio de $3.499 dólares y se lanzarán a principios del próximo año en tiendas y distribuidores oficiales en Estados Unidos.

Con información de Clarín.com