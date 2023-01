Año nuevo, ¿vida nueva?: cómo enfrentar el 2023 y no "quemarse" en el intento

El ciclo 2022 está oficialmente cerrado y con el año nuevo también llegan los propósitos y las metas a cumplir pero, cuidado, porque la imposición de proyectos que no estamos en condiciones de cumplir puede causar frustración y agotamiento y desencadenar esa serie de eventos que nos deja en diciembre completamente “ quemados ”. ¿Cómo podemos ayudarnos a transitar un año de manera saludable?

“La esperanza me parece necesaria. Esa apuesta a que la cosa puede ser distinta, que puede ser mejor, que se puede lograr lo que uno/a desee, eso es necesario, es un motorcito. Me parece que si nos vamos a quedar mirando lo que hay que resolver y no podemos sumar algo que nos entusiasme, se va a hacer más difícil atravesar el año”, comenzó a explicar Gabriela Dik, presidenta del Colegio de Psicólogos/as de Mendoza.