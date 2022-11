Alfabetización Escolar: hoy continúa el debate y se suma Hacienda

Mariana Zlobec, presidenta de la Comisión de Educación del Senado señaló que el PEAM ha encontrado consenso en todo el arco legislativo que ya ha hecho sus consultas y ha enviado sus propuestas y sugerencias. La senadora- al igual que Thomas- piensa que el proyecto no encontrará mayores obstáculos y podría ser sancionado antes de que finalice este 2022.

“La tecnología ya está contemplada, el GEM nos permite conocer la situación de cada estudiante, de forma nominal, es así como sabemos quiénes están atravesando el ciclo lectivo con una trayectoria débil y de esta manera, se pone en marcha el acompañamiento pedagógico para esos chicos/as. En cuanto a sus familias, aclarar que no sólo los docentes o directivos pueden acceder a estos datos, también los padres, madres, tutores que pueden conocer con detalle todo el camino que viene realizando su hijo o hija, su proceso, su evolución, sus resultados en fluidez lectora, todo está en el sistema a su servicio”, agregó la senadora.

Este jueves, la Comisión de Educación ampliada vuelve al debate sobre el texto de este proyecto y sumará a Hacienda “porque cualquier ley que se quiera sancionar con seriedad y de forma responsable tiene que tener recursos y siempre que se asigna presupuesto, interviene Hacienda”, explicó Zlobec.

En el texto original que ingresó a la Legislatura de Mendoza, al PEAM se le asigna el 2% del presupuesto de la DGE. “Todavía, no tenemos ninguna consideración al respecto, pero la DGE explicó que ese es el porcentaje que se utiliza actualmente, y no es ni será no menos. Incluso, se dijo que, en el futuro, ese porcentaje se puede aumentar. Lo que queremos es que por ley se garanticen los recursos para que este plan estratégico funcione bien”, agregó.

Sobre el proyecto, la senadora opinó que “es necesario porque la alfabetización no es una política pública prioritaria en este momento, es un programa a través de una resolución. En cuanto se convierte en ley, le garantizamos perdurabilidad en el tiempo y eso es muy importante. Por ejemplo, muchas docentes me han preguntado si las jornadas extendida van a continuar. Entonces, cuando un programa se convierte en ley no sólo se responde esa pregunta, sino que también se garantiza que continúe en el tiempo y ese es el punto”.

En cuanto a las posiciones dentro de la Legislatura, Zlobec señaló: “Es muy posible que este proyecto se apruebe antes de fin de año porque este programa estratégico se ha construido desde el territorio, desde las bases y cuando este tipo de propuestas se arman desde las realidades cotidianas, incluyendo, en este caso, a las docentes que están en territorio y sumando los datos que aporta el GEM, no se encuentra oposición, creo que cuando hay consenso como en este caso, es más fácil lograrlo antes de que termine el año para que, en el comienzo del ciclo lectivo 2023 ya pueda ponerse en marcha. Para ser sincera, veo buena predisposición de todo el arco, oficialismo y oposición, han estado enviando aportes, sugerencias. Todos/as trabajando para lograr el mejor plan posible y conscientes de que no hay nada que iguale más en derechos que la educación”, cerró.