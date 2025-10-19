19 de octubre de 2025
Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

La emitió la Dirección de Defensa Civil de Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional. Las ráfagas se presentarán en varios departamentos. A qué hora y en qué regiones.

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.

La Dirección de Defensa Civil de Mendoza emitió una alerta meteorológica amarilla para este domingo 19 de octubre por vientos del sector norte en varios departamentos. Además, volverá a soplar Zonda en algunas zonas de la provincia.

El reporte del organismo provincial advierte por la continuidad de la circulación de viento norte, que afectará a todo el territorio provincial.

Alerta amarilla 19-10-25
Rige una alerta meteorol&oacute;gica amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también emitió una alerta amarilla por vientos, pero el alcance es más reducido: rige en La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y este de Las Heras, General Alvear y zona baja de San Rafael.

Las ráfagas podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora, principalmente en la franja Este de la provincia, donde el viento se intensificará por la tarde, hasta la medianoche. En La Paz podría persisitir hasta la madrugada.

Viento Zonda en Mendoza este domingo 19 de octubre: a qué zonas afectará

El fenómeno se presentará débilmente en la zona baja de Malargüe entre las 13 y las 20, y con menor intensidad en sectores de la precordillera y Uspallata.

Estas condiciones elevarán las temperaturas máximas, que podrían superar los 30 grados centígrados.

viento zonda, alerta amarilla
El viento Zonda volver&iacute;a a presentarse este lunes 20 de octubre en algunas zonas de Mendoza.

¿Sigue el Zonda en Mendoza? Qué dice el pronóstico para el lunes 20 de octubre

En cuanto al lunes 20 de octubre, los reportes indican la circulación de viento del sector norte desde las 9, y hasta la medianoche, en froma débil, afectando principalmente a las zonas Este y Sur, y al Valle de Uco.

Respecto al Zonda, aparecería entre las 13 y las 20 en las zonas de precordillera, y en la ciudad cabecera y sur de Malargüe. Las velocidades promedio de las ráfagas sería de 35 kilómetros por hora. El fenómeno podría afectar también al valle de Uspallata, pero con menor intensidad.

