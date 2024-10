A contrarreloj: cuándo termina la moratoria previsional y cuáles son los cambios que introduce

El titular del Anses, Mariano de los Heros , comunicó que el Poder Ejecutivo no tiene previsto extender el programa de moratoria previsional , que permite a los ciudadanos sin 30 años de aportes acceder a la jubilación . Para Gallo, esto significa " un ajuste no solamente sobre los jubilados, sino de lo que llamamos los prejubilados ".

Así, para las personas que tienen edad jubilatoria (60 para mujeres, 65 para hombres) exige que tengan 30 años de aportes. "Esta ley, como otras moratorias anteriores, lo que permitía es hacer un plan de pago en hasta 120 cuotas para cancelar los años de aporte que faltan. Pero también permitía la cancelación anticipada, es decir, las personas a 10 años de alcanzar la edad jubilatoria, y que ya saben que no van a llegar con los 30 años de aporte, puedan comenzar a cancelarlo previamente", explicó Gallo, quien remarcó que 8 de cada 10 argentinos llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años.

ANSES.png De cuánto será la jubilación mínima en noviembre 2024: nuevo aumento

Y agregó: "Ahora, las personas que no lleguen con los 30 años de aporte, puede ser que no tengan ningún año de aporte, o puede ser que tengan 29 años y medio de aportado, no van a poder acceder. La única opción que les va a quedar es acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a los 65 años".

Cabe destacar que, la misma cubre el 80% de la jubilación mínima para personas mayores de 65 años y no es derivable. "Esto significa que, cuando fallece la persona que está cobrando esa pensión, no se la traslada al cónyuge o a hijos en caso de discapacidad".

Consultado por la posibilidad, en el caso de las mujeres, de sumar años de aportes por tareas de cuidado, el especialista detalló: "Por el momento, ese asignamiento de aportes sigue vigente. Recordemos que se computa un año por cada hijo o hija que haya tenido esa persona".

"Si una mujer que cumple los 60 años el año que viene tiene tres hijos, va a tener que tener por lo menos 27 años aportados para poder completar los 30 años de aportes, antes de que finalice el plazo".

En la actualidad, el monto de una PUAM ronda los 230 mil pesos, para el mes de noviembre. "A eso hay que sumarle que, al igual que la jubilación mínima, tiene el mismo bono que es de los $70.000, por lo que llegaría a los 300 mil".

