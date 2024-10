Jubilaciones 2025: pese a la confirmación del bono, se espera un gravísimo panorama

Bajo un complejo panorama en el que jubilados y pensionados son el blanco principal de los ajustes que realiza el Gobierno Nacional, el especialista Carlos Gallo , miembro del Instituto CIMA, SECASFPI y ex Jefe Regional Cuyo de ANSES, explicó cómo será el panorama de las jubilaciones durante 2025.

Decisión del Gobierno No habrá más moratoria previsional: hasta cuándo se podrá acceder

Y agregó: "Estamos hablando de una pérdida de adquisitivo importantísima. Si se hubiera actualizado, al igual que la jubilación, el bono hoy debería ser de 127.000 pesos, no de 70.000 pesos. Y lo que confirma el Gobierno no es solo que esa pérdida no se va a recuperar, sino que se va a seguir perdiendo todo lo que resta del año 2024 y 2025".