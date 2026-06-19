Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este viernes 19 de junio una jornada que amanece seminublado en Malargüe. Durante el día la nubosidad se extenderá gradualmente hacia el Valle de Uco, zona Norte y Este, sin precipitaciones.

Según el organismo, la circulación del viento será débil con dirección de norte a sur entre las 13:00 y las 20:00, principalmente en la zona Norte, Este y Sur de Mendoza. En alta montaña, el cielo estará entre seminublado y nublado durante toda la jornada. No se observan precipitaciones