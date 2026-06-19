19 de junio de 2026
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Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio en Mendoza

Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 19 de junio en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este viernes 19 de junio una jornada que amanece seminublado en Malargüe. Durante el día la nubosidad se extenderá gradualmente hacia el Valle de Uco, zona Norte y Este, sin precipitaciones.

Según el organismo, la circulación del viento será débil con dirección de norte a sur entre las 13:00 y las 20:00, principalmente en la zona Norte, Este y Sur de Mendoza. En alta montaña, el cielo estará entre seminublado y nublado durante toda la jornada. No se observan precipitaciones

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 16ºC
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -2 °C y -1 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): entre 2 °C y 3 °C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Sábado 20 de junio: parcialmente nublado con vientos del sector sur. La jornada se presentará con ascenso de la temperatura.Máxima 17°C | Mínima 6°C.
  • Domingo 21 de junio: el día se presentará con descenso de la temperatura, los vientos serán leves del sector sur. Máxima 15°C | Mínima 2°C.

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