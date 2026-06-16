Leve aumento de la temperatura, el pronóstico para este martes 16 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este martes 16 de junio una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura.
16 de junio de 2026
Se espera una jornada parcialmente nublada y leve aumento térmico. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este martes 16 de junio una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura.
Según el organismo, el día amanecerá seminublado, alternando con sectores más nublados en prácticamente todo el llano provincial. Esta condición se mantendrá durante toda la jornada.
Asimimso indicaron que habrá una brisa leve del norte entre las 12:00 hs. y las 18:00 hs., afectando la franja Este provincial. En alta montaña, la jornada estará de seminublada a nublada. No se observan precipitaciones.