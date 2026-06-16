Leve aumento de la temperatura, el pronóstico para este martes 16 de junio en Mendoza Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este martes 16 de junio una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura.

Según el organismo, el día amanecerá seminublado, alternando con sectores más nublados en prácticamente todo el llano provincial. Esta condición se mantendrá durante toda la jornada.

Asimimso indicaron que habrá una brisa leve del norte entre las 12:00 hs. y las 18:00 hs., afectando la franja Este provincial. En alta montaña, la jornada estará de seminublada a nublada. No se observan precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 17°C a 18°C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): -1°C a 0°C.

Mínima (resto de la provincia): 3°C. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Miércoles 17 de junio : el día estará con el cielo con nubosidad casi completa, alternando con algunos claros. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada. En alta montaña amanece nublado y se mantendrá nublado durante todo el día. No se observan precipitaciones. Máxima 16°C | Mínima 5°C.

: el día estará con el cielo con nubosidad casi completa, alternando con algunos claros. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada. En alta montaña amanece nublado y se mantendrá nublado durante todo el día. No se observan precipitaciones. Jueves 18 de junio : parcialmente nublado con vientos del sector sur. Habrá ascenso de la temperatura. Máxima 18°C | Mínima 7°C.

: parcialmente nublado con vientos del sector sur. Habrá ascenso de la temperatura. Viernes 19 de junio: poca nubosidad con vientos del sector norte. Leve desccenso de la temperatura. Máxima 15°C | Mínima 6°C.

poca nubosidad con vientos del sector norte. Leve desccenso de la temperatura. Sábado 20 de junio: parcialmente nublado con vientos del sector sur. La jornada se presentará con ascenso de la temperatura. Máxima 17°C | Mínima 6°C.

parcialmente nublado con vientos del sector sur. La jornada se presentará con ascenso de la temperatura. Domingo 21 de junio: el día se presentará con descenso de la temperatura, los vientos serán leves del sector sur. Máxima 15°C | Mínima 2°C.