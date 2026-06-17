Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio en Mendoza Foto: Yemel Fil

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este miércoles 17 de junio una jornada nublada con descenso de la temperatura.

Según el organismo, el día amanece seminublado a nublado y se mantendrá así durante toda la jornada. Respecto al viento será norte afectando todo el llano provincial entre las 12 y 22 horas.

En cuanto a alta montaña, la jornada estará con cielo nublado durante todo el día. Sin precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 16ºC

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 0°C a 1°C.

Mínima (resto de la provincia): 3°C a 4°C. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Jueves 18 de junio : parcialmente nublado con vientos del sector sur. Habrá ascenso de la temperatura. Máxima 18°C | Mínima 7°C.

: parcialmente nublado con vientos del sector sur. Habrá ascenso de la temperatura. Viernes 19 de junio: poca nubosidad con vientos del sector norte. Leve desccenso de la temperatura. Máxima 15°C | Mínima 6°C.

poca nubosidad con vientos del sector norte. Leve desccenso de la temperatura. Sábado 20 de junio: parcialmente nublado con vientos del sector sur. La jornada se presentará con ascenso de la temperatura. Máxima 17°C | Mínima 6°C.

parcialmente nublado con vientos del sector sur. La jornada se presentará con ascenso de la temperatura. Domingo 21 de junio: el día se presentará con descenso de la temperatura, los vientos serán leves del sector sur. Máxima 15°C | Mínima 2°C.