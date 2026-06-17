Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este miércoles 17 de junio una jornada nublada con descenso de la temperatura.
17 de junio de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este miércoles 17 de junio una jornada nublada con descenso de la temperatura.
Según el organismo, el día amanece seminublado a nublado y se mantendrá así durante toda la jornada. Respecto al viento será norte afectando todo el llano provincial entre las 12 y 22 horas.
En cuanto a alta montaña, la jornada estará con cielo nublado durante todo el día. Sin precipitaciones.