Aumento de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este jueves 18 de junio una jornada parcialmente nublada con vientos del sector sur. Habrá ascenso de la temperatura.
18 de junio de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este jueves 18 de junio una jornada parcialmente nublada con vientos del sector sur. Habrá ascenso de la temperatura.
Según el organismo, el día amanece seminublado en las Zonas Sur y Este de la provincia. A partir de las 11:00 a 12:00 tenderá a despejarse en todo el llano.
En cuanto a alta montaña, la jornada se presenta con fuertes nevadas hasta la tarde de este jueves.