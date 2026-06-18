Aumento de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de junio en Mendoza

El tiempo para este jueves 18 de junio en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Agregar Sitio Andino en

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este jueves 18 de junio una jornada parcialmente nublada con vientos del sector sur. Habrá ascenso de la temperatura.

Según el organismo, el día amanece seminublado en las Zonas Sur y Este de la provincia. A partir de las 11:00 a 12:00 tenderá a despejarse en todo el llano.

En cuanto a alta montaña, la jornada se presenta con fuertes nevadas hasta la tarde de este jueves.

Temperatura promedio en el llano: Máxima : 20ºC

: 20ºC Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco) : 0°C

: 0°C Mínima (resto de la provincia): 4°C. El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Viernes 19 de junio: poca nubosidad con vientos del sector norte. Leve desccenso de la temperatura. Máxima 15°C | Mínima 6°C.

poca nubosidad con vientos del sector norte. Leve desccenso de la temperatura. Sábado 20 de junio: parcialmente nublado con vientos del sector sur. La jornada se presentará con ascenso de la temperatura. Máxima 17°C | Mínima 6°C.

parcialmente nublado con vientos del sector sur. La jornada se presentará con ascenso de la temperatura. Domingo 21 de junio: el día se presentará con descenso de la temperatura, los vientos serán leves del sector sur. Máxima 15°C | Mínima 2°C.