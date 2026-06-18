18 de junio de 2026
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Tiempo

Aumento de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 18 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará parcialmente nublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

El tiempo para este jueves 18 de junio en Mendoza.

El tiempo para este jueves 18 de junio en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este jueves 18 de junio una jornada parcialmente nublada con vientos del sector sur. Habrá ascenso de la temperatura.

Según el organismo, el día amanece seminublado en las Zonas Sur y Este de la provincia. A partir de las 11:00 a 12:00 tenderá a despejarse en todo el llano.

En cuanto a alta montaña, la jornada se presenta con fuertes nevadas hasta la tarde de este jueves.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 20ºC
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 0°C
  • Mínima (resto de la provincia): 4°C.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Viernes 19 de junio: poca nubosidad con vientos del sector norte. Leve desccenso de la temperatura. Máxima 15°C | Mínima 6°C.
  • Sábado 20 de junio: parcialmente nublado con vientos del sector sur. La jornada se presentará con ascenso de la temperatura.Máxima 17°C | Mínima 6°C.
  • Domingo 21 de junio: el día se presentará con descenso de la temperatura, los vientos serán leves del sector sur. Máxima 15°C | Mínima 2°C.

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