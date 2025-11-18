El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026: "Diez años ordenando las cuentas"

El oficialismo, conforme con el amplio acompañamiento legislativo a la "Ley de leyes".

El Gobierno provincial celebró la sanción casi unánime del Presupuesto 2026 en la Legislatura, luego de que este martes el proyecto obtuviera 35 votos a favor y tres en contra en el Senado , además de la aprobación de las leyes de Avalúo e Impositiva .

Tras la sesión en la Cámara Alta, Alfredo Cornejo , Hebe Casado y Martín Kerchner destacaron el rumbo económico de Mendoza, el equilibrio fiscal y el nivel de inversión previsto para el próximo ejercicio.

El gobernador celebró en redes sociales la sanción del paquete fiscal y reivindicó el ordenamiento alcanzado en la última década. “La sanción definitiva del Presupuesto y de las leyes de Impositiva y Avalúo 2026, aprobadas con un gran respaldo legislativo, confirma que Mendoza cuenta nuevamente con una hoja de ruta clara para el año que viene ”, afirmó.

También destacó que “ hace casi diez años venimos ordenando las cuentas públicas con previsibilidad y transparencia y ese trabajo hoy se reconoce en toda la Legislatura ”.

Cornejo resaltó que el 14% del gasto total estará destinado a obra pública, con foco en rutas, hospitales, escuelas, seguridad, digitalización de la salud y viviendas.

Y sobre el esquema tributario, remarcó “la reducción de alícuotas, la actualización de valuaciones con criterios modernos y los beneficios para quienes cumplen”.

Finalmente, agradeció “el apoyo de los distintos sectores que integran las cámaras” e invitó a “seguir trabajando en una Mendoza pujante y comprometida con su desarrollo”.

Hebe Casado y la sanción del Presupuesto 2026: “Equilibrio, eficiencia e inversión”

La vicegobernadora Hebe Casado también ponderó la sanción de la pauta de gastos e ingresos. “Aprobamos el Presupuesto 2026 con un acompañamiento mayoritario y responsable. Mendoza vuelve a demostrar que gobierna con orden: más de diez años de equilibrio fiscal, baja de impuestos, servicios que se sostienen y una administración que prioriza con criterio técnico”, señaló.

Precisó que el gasto total asciende a 5,6 billones de pesos, con un 14% destinado a obra pública, uno de los niveles más altos del país. Según indicó, esa inversión permitirá ampliar el Metrotranvía, avanzar con el Tren de Cercanías, mejorar escuelas, fortalecer hospitales y ejecutar rutas estratégicas.

Casado remarcó además la simplificación del Estado, la digitalización de trámites y la reducción de tasas: “Pasamos de 1.500 tasas a menos de 700 y seguimos bajando impuestos distorsivos: se redujo 30% el Impuesto de Sellos, camino a su eliminación total en 2030”.

Para la vice, el Presupuesto 2026 “moderniza normas, reorganiza fideicomisos y fortalece los mecanismos de control del gasto y de la deuda”, decisiones que permiten sostener servicios esenciales “incluso en un contexto nacional difícil”.

Martín Kerchner: “Es un presupuesto equilibrado y austero que garantiza los servicios del Estado”

El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, también defendió el paquete económico en declaraciones a Aconcagua Radio (FM 90.1), donde subrayó la continuidad del modelo de administración provincial.

Aseguró que Mendoza aprobó por décimo año consecutivo un presupuesto con el mismo principio básico: “No gastar más de lo que tenés”.

El legislador oficialista explicó que el Presupuesto garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales: “Salud, seguridad, justicia y educación, además de todas las instituciones del Estado”.

Sobre el roll over, sostuvo que se trata de una herramienta para “refinanciar deuda en mejores condiciones” y recordó que la provincia consiguió en las últimas semanas colocar pasivos con tasas más bajas que las anteriores.

Acerca del nuevo endeudamiento, recordó que está destinado exclusivamente a obra pública, entre ellas el Tren de Cercanía, la extensión del Metrotranvía (ambos por $240.000 millones) y $73.000 millones para infraestructura escolar.

Kerchner defendió también la política tributaria que acompaña al Presupuesto. “Seguimos bajando impuesto a los Sellos, que son distorsivos, y a los Ingresos Brutos en sectores productivos para reducir costos”, sostuvo.

Y sobre el esquema de Avalúo e Inmobiliario, planteó que apunta a “más justicia tributaria”, con valuaciones basadas en criterios técnicos y comparaciones reales de mercado.

Para el senador, la aprobación del Presupuesto concluye una década de administración ordenada: “Después de recibir una provincia en crisis en 2015, hoy Mendoza está parada sobre un barco que flota, que no se hunde y que puede seguir mejorando”.

