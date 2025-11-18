18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
El Gobierno celebró la aprobación del Presupuesto 2026: "Diez años ordenando las cuentas"

El gobernador Cornejo y la vice Casado resaltaron el respaldo legislativo a la pauta de gastos. El senador Kerchner defendió el modelo de administración y la política tributaria.

El oficialismo, conforme con el amplio acompañamiento legislativo a la Ley de leyes.

El oficialismo, conforme con el amplio acompañamiento legislativo a la "Ley de leyes".

Foto: Cristian Lozano

Tras la sesión en la Cámara Alta, Alfredo Cornejo, Hebe Casado y Martín Kerchner destacaron el rumbo económico de Mendoza, el equilibrio fiscal y el nivel de inversión previsto para el próximo ejercicio.

Amplio respaldo en el Senado al Presupuesto 2026 de Mendoza.

Alfredo Cornejo: “La Legislatura reconoce diez años de previsibilidad y transparencia"

El gobernador celebró en redes sociales la sanción del paquete fiscal y reivindicó el ordenamiento alcanzado en la última década. “La sanción definitiva del Presupuesto y de las leyes de Impositiva y Avalúo 2026, aprobadas con un gran respaldo legislativo, confirma que Mendoza cuenta nuevamente con una hoja de ruta clara para el año que viene”, afirmó.

También destacó que “hace casi diez años venimos ordenando las cuentas públicas con previsibilidad y transparencia y ese trabajo hoy se reconoce en toda la Legislatura”.

Cornejo resaltó que el 14% del gasto total estará destinado a obra pública, con foco en rutas, hospitales, escuelas, seguridad, digitalización de la salud y viviendas.

Y sobre el esquema tributario, remarcó “la reducción de alícuotas, la actualización de valuaciones con criterios modernos y los beneficios para quienes cumplen”.

Finalmente, agradeció “el apoyo de los distintos sectores que integran las cámaras” e invitó a “seguir trabajando en una Mendoza pujante y comprometida con su desarrollo”.

Hebe Casado y la sanción del Presupuesto 2026: “Equilibrio, eficiencia e inversión”

La vicegobernadora Hebe Casado también ponderó la sanción de la pauta de gastos e ingresos. “Aprobamos el Presupuesto 2026 con un acompañamiento mayoritario y responsable. Mendoza vuelve a demostrar que gobierna con orden: más de diez años de equilibrio fiscal, baja de impuestos, servicios que se sostienen y una administración que prioriza con criterio técnico”, señaló.

Precisó que el gasto total asciende a 5,6 billones de pesos, con un 14% destinado a obra pública, uno de los niveles más altos del país. Según indicó, esa inversión permitirá ampliar el Metrotranvía, avanzar con el Tren de Cercanías, mejorar escuelas, fortalecer hospitales y ejecutar rutas estratégicas.

Casado remarcó además la simplificación del Estado, la digitalización de trámites y la reducción de tasas: “Pasamos de 1.500 tasas a menos de 700 y seguimos bajando impuestos distorsivos: se redujo 30% el Impuesto de Sellos, camino a su eliminación total en 2030”.

Para la vice, el Presupuesto 2026 “moderniza normas, reorganiza fideicomisos y fortalece los mecanismos de control del gasto y de la deuda”, decisiones que permiten sostener servicios esenciales “incluso en un contexto nacional difícil”.

Martín Kerchner: “Es un presupuesto equilibrado y austero que garantiza los servicios del Estado”

El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, también defendió el paquete económico en declaraciones a Aconcagua Radio (FM 90.1), donde subrayó la continuidad del modelo de administración provincial.

Aseguró que Mendoza aprobó por décimo año consecutivo un presupuesto con el mismo principio básico: “No gastar más de lo que tenés”.

El legislador oficialista explicó que el Presupuesto garantiza el funcionamiento de los servicios esenciales: “Salud, seguridad, justicia y educación, además de todas las instituciones del Estado”.

Sobre el roll over, sostuvo que se trata de una herramienta para “refinanciar deuda en mejores condiciones” y recordó que la provincia consiguió en las últimas semanas colocar pasivos con tasas más bajas que las anteriores.

Acerca del nuevo endeudamiento, recordó que está destinado exclusivamente a obra pública, entre ellas el Tren de Cercanía, la extensión del Metrotranvía (ambos por $240.000 millones) y $73.000 millones para infraestructura escolar.

Kerchner defendió también la política tributaria que acompaña al Presupuesto. “Seguimos bajando impuesto a los Sellos, que son distorsivos, y a los Ingresos Brutos en sectores productivos para reducir costos”, sostuvo.

Y sobre el esquema de Avalúo e Inmobiliario, planteó que apunta a “más justicia tributaria”, con valuaciones basadas en criterios técnicos y comparaciones reales de mercado.

Para el senador, la aprobación del Presupuesto concluye una década de administración ordenada: “Después de recibir una provincia en crisis en 2015, hoy Mendoza está parada sobre un barco que flota, que no se hunde y que puede seguir mejorando”.

