Votó Omar De Marchi: "Hay enojos que se comprenden"

En este sentido, el propio Omar De Marchi analizó: "Estamos con mucho contacto con los fiscales y las refer encias en los departamentos. Les pedimos a los mendocinos que vayan a votar. Son momentos complejos, hay enojos que se comprenden, enojos con el gobierno provincial y nacional. Este es el momento donde la política se calla y hablan los votos", enfatizó.

Siguiendo con el tema, De Marchi añadió: "Siempre va a haber alguien sentado gobernando y tomando decisiones por nosotros. Son 40 años de democracia con muchas deudas sociales. Es un ejercicio cívico que exige de la política respuestas. Hay mucha pobreza y por eso hay que ir a votar", precisó.

El representante de La Unión Mendocina hizo referencia a lo que se viene: "Cualquiera que gane Mendoza debe exigir lo que corresponde con firmeza y respeto, con buenos modales y sin insultar, sin pelearse porque así no se obtienen buenos resultados. Es evidente que Mendoza tiene una ruptura con la Nación con gobiernos amigos y no tan amigos. Por eso ha llegado la hora también de que los mendocinos pensemos en Mendoza y en que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros mismos", manifestó.

Por último, De Marchi dejó un claro mensaje: "La Unión Mendocina se prepara con responsabilidad para gobernar Mendoza. Los pone nerviosos a muchos porque se pone en juego el poder para ellos, entonces es como que estamos juntando mucha templanza para concentrarnos en las propuestas. Todos los días largamos una", cerró.