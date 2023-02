Vizzotti sobre la gripe aviar: "Hemos tenido casos pero son de aves silvestres o de corral"

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti , se refirió hoy al tema de la influenza aviar y dijo que "hemos tenido varios focos en el país de aves muertas pero hasta ahora son silvestres", tras lo cual recomendó que "en caso de ver aves muertas o ver algún comportamiento extraño de las aves no tocarlas y llamar al Senasa".

"Desde la cartera de Salud venimos monitoreando la situación al igual que Agricultura. Hemos tenido varios focos de aves muertas pero hasta ahora son silvestres y de traspatio (de corral). Eso quiere decir que hasta ahora no ha tenido impacto en el circuito comercial", indico.

"Agricultura esta trabajando en ello también y desde Salud estamos trabajando con las provincias para controlar los contactos de las aves que fallecieron y decirle a la población que si ven alguna ave muerta no hay que tocarla ni acercarse, solo tienen que llamar a Senasa" ( Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).

Al referirse a la transmisión de la influenza aviar, la titular de la Cartera de Salud aclaró "no se transmite por el consumo de alimentos, ni de huevos y no hay restricciones de viaje. La transmisión del ave al humano no es muy alta y la transmisión de humano a humano tampoco es sostenida como el SarsCov2 pero debemos trabajar entre todos para minimizar los riesgos y prevenir".