Victoria Villarruel sobre su presencia en Tucumán por el 9 de julio: "No quiero polemizar"

La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó este miércoles a la provincia de Tucumán, en el marco del Día de la Independencia, donde y evitó entrar en comparaciones con el presidente Javier Milei, que decidió no viajar a la vigilia de la fecha patria del martes a la noche con la excusa condiciones climáticas. "No quiero polemizar", señaló ante la consulta sobre los dichos del jefe de Estado contra los gobernadores, a quienes acusó de querer "destruir el gobierno nacional".