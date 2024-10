Universidad y Gobierno: Javier Milei se enfrenta a un punto de quiebre

91% está en desacuerdo con la idea de que las universidades públicas son un gasto innecesario.

está en desacuerdo con la idea de que las son un gasto innecesario. 76,2% refuta la afirmación de que los pobres no acceden a las universidades públicas.

refuta la afirmación de que los pobres no acceden a las universidades públicas. 86,4% considera que las universidades son un orgullo nacional .

considera que las universidades son un . 80,7% cree que estas instituciones contribuyen a la movilidad social.

Sin embargo, el acuerdo disminuye cuando se habla de la necesidad de un uso más eficiente de los recursos. Un 34,8% apoya la idea de ajustar los gastos universitarios y un 38,1% está a favor del veto.

DDD OCTUBRE Universidad Publica Orgullo Nacional-imágenes-7.jpg La sociedad argentina definitivamente no avala la política de Javier Milei sobre la universidad pública.

Los datos contrastan fuertemente con lo que el gobierno cree o creía sobre la relación del sistema universitario con la sociedad argentina. Evidentemente la reacción social marca que la opinión de Javier Milei estaba absolutamente influenciada por su entorno de fanáticos que no hay tema en el que muestren cierto conocimiento de la realidad o lo que pasa en la sociedad.

El discurso oficial y su impacto

El trabajo de Zubán-Córdoba destaca que los encuadres del discurso del gobierno han tenido un efecto notable en la opinión pública. Frases como “la universidad pública solo beneficia a los ricos” y “la educación no es gratis, alguien la tiene que pagar” han generado reacciones en contra. A pesar de que el presidente aclara que “la educación pública y no arancelada no está en discusión”, parece que no hay intención de retroceder en el tema del financiamiento.

Zubán-Córdoba reafirma que es común que los gobiernos fuertes intenten implementar cambios sociales profundos, lo que muchas veces conduce a una crisis de legitimidad. La intención de reabrir un debate considerado superado ha dejado perpleja a la sociedad. Si el foco es la auditoría de fondos, resulta extraño que el ataque se dirija a los salarios docentes.

DDD OCTUBRE Universidad Publica Orgullo Nacional-imágenes-6.jpg

Si te interesa también podes leer: Contrario al discurso del Gobierno nacional, la UNCuyo está "abierta" y "dispuesta" a las auditorías

Un desafío para Javier Milei

El gobierno parece estar ante una misión difícil al intentar distanciar a la sociedad de una de sus instituciones más valoradas. La comunidad universitaria se mantiene firme en sus reclamos por el déficit de financiamiento, y es complicado imaginar beneficios concretos para el gobierno en medio de esta crisis.

Los intentos por reducir la tensión en las protestas no han logrado dispersar a la comunidad universitaria, que sigue demandando financiamiento ante el tratamiento del presupuesto 2025

A pesar de Milei y los nuevos tiempos de redes sociales y trolls las universidades disfrutan de una imagen sólida en la sociedad argentina y todo parece indicar que la profundización de una crisis en torno a un tema tan sensible se transforma en un camino arriesgado para el gobierno.