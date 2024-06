UNCuyo: el peronismo ganó en la facultad donde estudió Cornejo

En el claustro de estudiantes también venció el peronismo con "La Manso Lista 8 en Políticas" y la Franja Morada repitió el segundo lugar, mientras que en No Docentes hubo lista única.

La votación para el Consejo Superior de la UNCuyo

De acuerdo a los datos oficiales del escrutinio provisorio proporcionados por la Junta General Electoral estos son los resultados en el Consejo Superior de la UNCuyo:

No docentes

La lista encabezada por Fanny Guevara (Comunidad No docente) obtuvo el triunfo con el 44,6% de los votos, frente al 30,7% que consiguió la lista liderada por Lucía Marzana (Integración No docente), y el 24,5% que alcanzó la lista de su titular Claudia Restiffo (Unidad No docente).

Egresados

La agrupación Egresados por la Universidad Pública (impulsada por el radicalismo) obtuvo el 50% de los votos, ante el 35% que alcanzó Unidad (peronismo), el 10% de Independientes por UNCUYO, y el 3% de Desde Abajo – FIT.

Por lo tanto, los nuevos consejeros por este claustro son Mercedes Fernández (Egresados por la Universidad Pública), Itatí Cruciani (Unidad) y Paula Zelaya (Egresados por la Universidad Pública).

En este enlace podés conocer los resultados para el resto de la votación en el Consejo Superior de la UNCuyo.