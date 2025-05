Tras ratificar la salida de la OMS, Milei se reunió con el secretario de Salud de los EEUU

¿Cómo impacta en nuestro ánimo? No saludar a alguien: ¿rebeldía, autoprotección o marcar postura ante la traición?

Robert F. Kennedy Jr arribó a la explanada de Balcarce 50 minutos antes de las 10 de la mañana y se retiró pasadas las 11, todo su vista estuvo en medio de un fuerte operativo de seguridad que no permitió la circulación de la prensa acreditada en Casa Rosada. Tras la cumbre, posó con una motosierra dorada, similar a la que el mandatario le obsequió a Elon Musk a principios de año.

En un comunicado, la cartera sanitaria sostuvo que "se profundizará una revisión estructural de los entes nacionales del sistema sanitario" para "ordenar, actualizar y transparentar estructuras y procesos que durante años funcionaron con superposiciones, normas obsoletas y escasa supervisión".

A su vez, en el texto se indicó que la Argentina "reafirma su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS)". "Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países", cerró. / C5N.-