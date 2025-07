Tras años de espera, Alfredo Cornejo entregó 15 viviendas en Tupungato

“ En circunstancias muy adversas estamos terminándolas, y vamos a terminar las 43 en total ”, expresó Cornejo. Y aunque prefirió no detallar las dificultades, aseguró que “ ellos son quienes las han sufrido ”.

El mandatario recordó que las demoras en estas obras se debieron a múltiples factores : “ Hubo cooperativas que no cumplían , sistemas de adjudicación arbitrarios y una financiación nacional que llegaba solo si había afinidad política. Todo eso hizo que una casa, por más humilde que fuera, terminara demorándose años ”, sostuvo.

alfredo cornejo, viviendas El gobernador Alfredo Cornejo entregó 15 viviendas en Tupungato Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, criticó que esta situación se repitió en distintos gobiernos nacionales: “No pueden venir ahora a decir una cosa por otra”, dijo, al tiempo que señaló que la actual gestión nacional cortó la financiación de estas obras, obligando a la Provincia a hacerse cargo. “Podemos hacerlo porque Mendoza está bien administrada”, aseguró Cornejo.

Durante su discurso, Cornejo reconoció el rol de las familias en este proceso. “No tenemos la responsabilidad directa, pero en nombre del Estado pedimos disculpas por todos estos años de espera”. Y reafirmó su decisión de continuar con la política habitacional en la provincia, a pesar del contexto nacional. “No hemos parado la obra pública ni la construcción de viviendas. Cada semana estamos entregando casas en distintos departamentos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1945531116921753902&partner=&hide_thread=false Hoy entregamos 15 casas en Tupungato que habían sido abandonadas por varios gobiernos nacionales. Decidimos no dejar a medias lo que otros empezaron y no terminaron. Por el contrario, retomamos y finalizamos la obra con recursos provinciales. Terminamos lo pendiente, trabajamos… pic.twitter.com/bP4zAhFl6L — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 16, 2025

A modo de cierre, subrayó: “Vamos a seguir con la política de viviendas, vamos a terminar lo que está inconcluso y lo vamos a hacer con cuotas que se acerquen al valor de un alquiler de mercado”.

Soluciones habitaciones que impulsa el Programa Nacional "Reconstruir"

Por su parte, el intendente Gustavo Aguilera calificó el día como “una jornada muy especial” y rememoró el momento en que se reactivó la obra. “El 8 de junio de 2024 nos reuníamos en el despacho del señor gobernador para reactivar la obra”, recordó. “A pocos días de asumir como intendente, recibí una familia que me dijo ‘quiero volver a mi casa, no puedo alquilar, estamos viviendo cada uno en una casa distinta’. Fue entonces cuando entendimos que no era solo una obra, era una reparación”.

gustavo aguilera, tupungato, vivienda El intendente Gustavo Aguilera calificó el día como “una jornada muy especial” Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Aguilera también compartió un momento emotivo: “Le entregué la llave a Martina, que se puso a llorar en mi despacho. Le pregunté qué pasaba y me dijo ‘a partir de ahora la familia va a estar junta’. Eso es lo que realmente significa una casa: que permita construir un hogar”.

Embed - 15 familias tupungatinas recibieron sus casas: hacía 16 años que las esperaban

En este sentido Aguilera afirmó que las tareas operatorias continúan en el departamento de Tupungato: "En eso está el gobierno municipal, en busca del desarrollo urbano, ese desarrollo inmobiliario para que los tupungatinos podamos tener casa". Y agregó: "Este programa era muy postergado por nación y debido a la política nacional se dejó de financiar y a través de una decisión, tanto del intendente como del gobernador, decidieron darle financiación a estas casas".

"Este Loteo cuenta con 700 lotes, de los cuales ya se han hecho 364 casas. Estamos muy contentos y con mucho optimismo de poder seguir dándole soluciones a la gente que más lo necesita", afirmó Aguilera.

Detalles de las viviendas

Las casas tienen una superficie cubierta promedio de 60 metros cuadrados y fueron construidas con sistema tradicional. Cuentan con terminaciones exteriores de revoque grueso y entrefino, pisos cerámicos, cocina equipada con mesada de granito y pileta de acero inoxidable, y baño completamente instalado.

vivienda Las casas tienen una superficie cubierta promedio de 60 metros cuadrados y fueron construidas con sistema tradicional Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Además, incluyen instalación eléctrica completa, cañería para gas envasado y sistema cloacal con pozos sépticos y cámaras de inspección.