Trabajadores de Vialidad: "Si nos desfinancian y no tenemos mezcla para tapar un pozo, no critiquen a los empleados"

"El contratista tiene una finalidad directa: obtener dividendos. Si eso estuviera bien normado, no sería una mala política. Ahora, el Estado lo puede hacer mucho mejor y más eficiente. Nosotros hemos dejado de ser eficiente en muchos campos, pero por problemas que no vienen del empleado vial, ni siquiera del directivo de segundo o tercer plano que pone todos los días lo que hay que poner sobre la mesa. La prueba es, por ejemplo, el corredor internacional. Los muchachos trabajan 24 horas, 7 días a la semana, para mantener el corredor", indicó.

Además, agregó: "Si nos desfinancian y no tenemos mezcla para tapar un pozo, entonces no nos critiquen a nosotros como empleados, como repartición, del trabajo que no estamos haciendo eficientemente. Creo que el cierre le va a producir un daño irreversible al país".

Franciosi manifestó la angustia que sienten los trabajadores ante la incertidumbre que viven en el último tiempo. "El empleado vial está muy mal, desmoralizado, con pocas ganas de trabajar, lo cual acrecienta este círculo vicioso", expresó.

A su vez, estimó que en Mendoza hay 211 empleados en Vialidad Nacional y en el país hay cerca de 5.000.

Incertidumbre y falta de respuestas

El gobierno nacional no aclaró qué pasará con los trabajadores de las reparticiones que recortarán. Los empleados públicos viven horas de incertidumbre, dado que no saben si seguirán teniendo trabajo o no. Sin embargo, recientemente la Provincia selló un acuerdo para trabajar en rutas nacionales.

"No somos la Causa Vialidad, nosotros somos Vialidad Nacional. Aquí hace un par de meses el Gobernador firmó con el administrador de Vialidad Nacional un convenio por el cual la Provincia se hará cargo de los accesos sur, norte y este, más una ruta. Suponiendo que esos 200 kilómetros los mantenga la provincia sin fondos nacionales, indudablemente puede haber una problemática muy grave para Mendoza, tanto técnicamente como desde el punto de vista de los fondos", indicó Jorge Maturano, secretario General de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional".

