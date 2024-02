Torres habló tras el fallo de la Justicia por la quita de fondos: "Para Chubut el tema está saldado"

''Hicimos un planteo legítimo, que derivó en la justicia, no para plantar bandera en una guerra contra el Gobierno nacional o contra el Presidente. Si no porque estamos convencidos de que es lo correcto. No podemos a esta altura discutir que modelo de país queremos cuando vivimos en una argentina federal''.

''Le vamos a proponer al Gobierno nacional participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos permita generar más divisas, agregarle valor a nuestros recursos, ser mas competitivos y tener más densidad de empresas''.

''Poder disentir es la base de cualquier sistema democrático y no por eso eres el enemigo'', exclamó. Además, destacó que hay que empezar a ''gobernar para todos''.

En el marco de la disputa por la distribución de los recursos coparticipables de la provincias, limitada por el Gobierno de Javier Milei, los gobernadores se mueven y se respaldan mutuamente. Tras una reunión por zoom este martes entre el propio Torres, protagonista directo de la riña con Nación, Jorge Macri (CABA) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), los mandatarios patagónicos irán de manera presencial al Senado a recibir el apoyo de los bloques opositores.