Suarez y un incómodo cruce con votantes en estas PASO 2023

No fue una estadía del todo pacífica la del gobernador Rodolfo Suarez por la escuela de Ciudad donde le tocó emitir su voto en éstas elecciones presidenciales PASO 2023 .

"Vine a votar y no me dejaron porque dicen que tengo el DNI duplicado. Yo quiero y no puedo", le dijo una señora de edad pidiéndole una solución al gobernador de Mendoza, que ensayó una respuesta para su interlocutora y así poder seguir camino.