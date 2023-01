Sin la presencia de Suarez, Alberto Fernández visita por tercera vez Mendoza.

El presidente Alberto Fernández llegará este miércoles a Mendoza en su tercera visita oficial a la provincia, y la novedad será que el gobernador Rodolfo Suarez no lo recibirá.

Suarez avisó que no estará presente debido a que está "enojado" por la resolución que tomó Fernández en torno a Portezuelo del Viento, con su laudo que volvió a pedir un nuevo estudio de impacto ambiental (el cual necesita el apoyo, prácticamente imposible, de todos los miembros del COIRCO).

Entrevista a Medios Andinos 2022, Rodolfo Suarez.jpg Rodolfo Suarez no estará en la visita de Alberto Fernández en Mendoza. Foto: Yemel Fil

"Es un modo campaña del Presidente. No tengo el ánimo y no quiero ser hipócrita en acompañarlo. Tampoco he tenido una invitación directa, ya que se han comunicado a través de la secretaria de (el ministro de Obras) Gabriel Katopodis. Lo llamé a Julio Vitobello, secretario de la Presidencia, y le expliqué la situación", sostuvo el Gobernador.