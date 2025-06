Sin el acompañamiento del PJ, Diputados aprobó la suspensión de las PASO en Mendoza

No habrá primarias en Mendoza este año

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó –y giró al Senado– el proyecto de ley para suspender durante 2025 las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en línea con la ley sancionada por el Congreso nacional en febrero. El expediente no fue acompañado por el Partido Justicialista (PJ), bajo argumento que Alfredo Cornejo aún no definió si desdobla o no los comicios locales de los nacionales.