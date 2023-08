Sergio Massa promete un gobierno de unidad

En este sentido expreso que "integraría su gabinete con "radicales y peronistas que hoy están en el PRO". Incluso invitó a "compartir el sueño de los que votaron a (Juan) Grabois, a Horacio (Rodríguez Larreta) y a los que no comparten la idea del todo o nada que planteó (Patricia) Bullrich".

Con respecto al porcentaje obtenido en las PASO, Massa señaló que "cuando vota a presidente, vota personas, no es la suma de las fuerzas políticas", y manifestó: "Hay dirigentes de otras fuerzas políticas, del espacio de Juan Schiaretti, que no sonaría ilógico que fueran funcionarios de mi Gobierno. Me gustaría ver en el cuarto oscuro a muchos de los que integraron las listas de Horacio en JxC el 22 de octubre".