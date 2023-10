Massa consideró "un mal mensaje" que magistrados no paguen Ganancias

Renuncia a subsidios

Massa calificó "como un cachetazo a la sociedad" que "una candidata a presidenta" como Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, "ignore de manera tan brutal el funcionamiento del sistema de subsidios" al transporte. En ese contexto explicó que "en realidad lo que hizo el ministro de Transporte", Diego Giuliano, "que es de quien depende" el sistema, "es centralmente dar la posibilidad de que aquellos que dicen que hay que eliminar subsidios puedan pagar" sin ese mecanismo.

"No entiendo por qué se ofendieron tanto; simplemente es contarle a la gente que la propuesta de Bullrich o (el libertario Javier) Milei es llevar el boleto (de colectivo) de 60 a 700 (pesos), de tren de 90 a 1.100 mangos; digo, no es más que eso, es contar la verdad", señaló. "No entiendo por qué se ofendieron tanto; simplemente es contarle a la gente que la propuesta de Bullrich o (el libertario Javier) Milei es llevar el boleto (de colectivo) de 60 a 700 (pesos), de tren de 90 a 1.100 mangos; digo, no es más que eso, es contar la verdad", señaló.

sube exterior.jpg El Gobierno nacional anunció que se podrá renunciar a los subsidios del transporte que impactan en la tarifa del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Cuando se le dijo que la oposición opinó que esa medida es "extorsiva", el titular de Economía y candidato presidencial respondió: "Ninguna extorsión, si es libre elección". "Extorsión, en todo caso, supone que lo eliminen de un día para el otro en el momento que ganen la elección", agregó.

Para Massa "el problema más serio es que la decisión del ministro desnuda para el laburante, para el jubilado, para el ama de casa, cuánto va a valer un boleto de tren y el boleto de colectivo si ganan Bullrich o Milei".

"Y después que diga que soy un burro una señora que no puede completar una frase me parece patético", apuntó, en alusión también a Bullrich.

Por otra parte, el candidato de UxP calificó la charla con los estudiantes en el Colegio Nacional como "fabulosa" y refirió que "la verdad es que fue para mi por lo menos emocionante".

