"Se piensan que somos boludos": el encendido discurso de un mendocino en el debate por la criptomoneda $LIBRA

Embed #Diputados | "SE PIENSAN QUE SOMOS BOLUDOS"



El diputado mendocino por La Libertad Avanza, @lMartinezAlvaro, expuso sobre el reglamento de la cámara y lo defendió frente a las intenciones de otros diputados.



"El reglamento está para cumplirse" pic.twitter.com/OVGZQbG9LA — Sitio Andino (@sitioandinomza) June 4, 2025

El legislador demarchista consideró que lo que se pretendía no era una interpretación reglamentaria, sino directamente una modificación del reglamento, que solo puede tramitarse con un proyecto formal. “Si no tienen la mayoría política, trabájenla donde la tienen que hacer, no intenten que el pleno haga cosas para las que no tiene facultades”, reclamó.