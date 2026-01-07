7 de enero de 2026
Sitio Andino
Santa Rosa sorprende con una campaña creativa, barrial y sin protocolo rumbo al 22 de febrero

Con humor y registros espontáneos, un spot protagonizado por “Mabel” recorre barrios de Santa Rosa y pone el foco en obras y transformaciones urbanas.

Llegó Mabel a Santa Rosa para ponerse al hombro la campaña.&nbsp;

De cara a las elecciones 2026, el quipo de Gobierno de Santa Rosa se propuso salir de los spot repetidos y las consignas previsibles, con una pieza de comunicación muy original. Se trata de un spot audiovisual protagonizado por “Mabel”, un personaje ficticio que encarna a una periodista y que recorre distintos puntos del departamento conversando con vecinos sobre obras, cambios y deudas históricas en el territorio.

La propuesta —difundida en redes sociales de cara a las elecciones de concejales del 22 de febrero— evita el tono declamativo y apuesta por escenas breves, diálogos informales y un registro casi documental. Mabel camina las calles, micrófono en mano, pregunta, escucha y deja que sean los propios vecinos quienes opinen sobre el estado de sus barrios.

El resultado funciona como un termómetro social: hay valoraciones positivas, dudas, expectativas y recuerdos de años sin intervenciones.

“Hace 50 años que no hacían nada acá”, dice uno de los entrevistados. Otro destaca que “esta calle se inundaba siempre y con estas obras no pasará más”. También aparecen miradas cautas: vecinos que esperan ver las máquinas en marcha para creer que la transformación será definitiva.

Obras como eje del relato

El primer capítulo del spot está ambientado en los barrios Arenas y Sute, en Las Catitas, una zona que —según relatan los propios vecinos— tiene entre 50 y 60 años de antigüedad y nunca contó con una urbanización integral. Calles intransitables en días de lluvia, falta de drenaje y problemas de seguridad vial forman parte del diagnóstico histórico del lugar.

En ese marco, el video pone el foco en la obra de urbanización anunciada por la gestión municipal que encabeza Flor Destéfanis, quien transita su segundo y último mandato (2020–2023 / 2024–2027). El proyecto contempla la construcción de cunetas, cordón, banquinas, alcantarillas, puentes peatonales —incluidos los de esquina—, puentes vehiculares y el estabilizado de calles en la totalidad de ambos barrios.

Más allá del detalle técnico, lo que emerge en el spot es el impacto esperado en la vida cotidiana: la posibilidad de que el barrio deje de inundarse, mejoras en la circulación y mayor seguridad para peatones y vehículos. Algunos vecinos también mencionan otras intervenciones recientes, como el mejoramiento de plazas y la incorporación de nuevos juegos infantiles.

Un spot que cambia las formas y se acerca al vecino

Sin menciones explícitas a candidatos ni consignas partidarias, el video se apoya en una narrativa liviana y cercana. El humor de Mabel —una periodista curiosa, algo descontracturada— funciona como hilo conductor para mostrar el territorio sin solemnidad, en un formato más cercano al contenido digital que al spot electoral clásico.

La pieza se inscribe así en una tendencia incipiente: campañas locales que priorizan formatos breves, personajes reconocibles y escenas cotidianas para captar la atención de un público cada vez más saturado de mensajes políticos.

Lo que viene

Según se adelantó, la próxima intervención del personaje será en el barrio La Costanera, el más poblado de Las Catitas. Allí, el eje estará puesto en la erradicación de un basural histórico, un proceso que se vinculó a la puesta en funcionamiento de la planta de transferencia y centro sustentable en La Dormida.

Mientras tanto, el primer spot —disponible en plataformas digitales— deja una señal clara: en Santa Rosa, la campaña para renovar el Concejo Deliberante también se juega en el terreno de la creatividad y en la manera de contar lo que pasa en los barrios, con vecinos como protagonistas y sin discursos grandilocuentes.

