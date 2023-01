Roberto Righi, sobre la ausencia de Suarez: "No me agrada el desplante al Presidente"

El presidente Alberto Fernández llegó este miércoles a Mendoza . En su breve estadía, visitará algunas obras pero no lo hará acompañado de la autoridad máxima del Ejecutivo provincial, ya que Rodolfo Suarez se rehusó a ser parte de la comitiva que caminará junto al Presidente. Tampoco estará presente la figura principal del PJ loca, Flor Destéfanis. El intendente de Lavalle, Roberto Righi , que recibirá al Jefe de Estado en su departamento, se refirió a ambas ausencias y aclaró que no le ha caído nada bien la actitud de Suarez.

Righi recibirá al Presidente en su departamento. En diálogo con Radio Andina , explicó que no estaba de acuerdo con el faltazo de Suarez ya que, desde su punto de vista: hay que tener respeto hacia “los representados, que son los mendocinos, nos guste o no nos guste la cara de la autoridad que nos visite”, dijo.

La decisión del Gobernador “no es de mi agrado, es el Presidente quien viene Mendoza , considero que es importante y que debemos estar todos. Cuando un funcionario tiene una responsabilidad como la de un intendente, o la de un gobernador, todo lo que nos pase por dentro, debemos dejarlo de lado. Nos guste o no, deberíamos estar trabajando juntos, dialogando o, al menos, discutiendo para mejorar la realidad que tenemos”, dijo Righi.

“Si no viniese, nos estaríamos quejando de que no viene hace mucho pero viene y al final es lo mismo, venga o no, la queja está igual y, en ese sentido, creo que es importante que nos visite, que recorra las obras, que las conozca. De hecho, también es bueno para el Gobernador y para los intendentes porque tenemos la posibilidad de plantear diferentes temáticas, dificultades. Nosotros vivimos de la gestión, entonces que venga el Presidente permite hablar con él y abrir una puerta a más financiaciones, sobre todo, para los departamentos más alejados”, agregó el cacique lavallino.

Suarez ausente, Destéfanis, también

Righi defendió la visita de Alberto Fernández, señaló que no estaba de acuerdo con Suarez y explicó la ausencia de Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ local.

“La obra que viene a ver Fernández es muy importante, ha tenido una inversión de 30 mil millones de pesos y beneficia no sólo a Lavalle, sino también a Guaymallén, Luján y Maipú. Ahora, el siguiente paso es hacer lo que corresponda para que esa agua sea tratada y pueda ser redireccionada al agua de riego”, comenzó Righi.

Y sumó: “Por eso, creo que es importante su visita y que estemos todos, que le planteemos nuestras realidades y hablemos de financiación. Tendríamos que estar todos dialogando porque, como dije, es gestión, quizás el gobernador Suarez lo ve desde otro punto de vista. Creo que falta gestión, por eso, la provincia no ha crecido últimamente".

“Hay que respetar a la investidura del presidente, yo estuve cuando vino Macri, porque es importante, nos guste o no. Tenemos que cumplir a nuestros representados, que son los mendocinos. Por eso hay tanto enojo pero no es con un partido u otro, es con la política porque nos eligieron para resolver sus problemas”, apuntó.

En cuanto a la ausencia de la intendenta de Santa Rosa, Righi aclaró que no hay nada raro detrás: “La figura del partido es Flor Destéfanis y está de vacaciones, hay que recordar que enero es un mes en el que mucha gente está descansando, tampoco hay que buscar cosas donde no hay”, cerró.