Redrado en Mendoza: "Si Argentina no recupera el valor de la palabra, no vamos a salir de esta crisis"

Ulpiano Suarez, Martín Redrado, Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez, entre el público del conversatorio que encabezó Martín Redrado Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

Luego, agregó: “En este año especial estamos celebrando cuarenta años de democracia, cuarenta años que se han visto marcados por sucesivas crisis económicas, políticas, sociales, llegando a esta instancia en un país donde pareciera que no tenemos un proyecto colectivo. Advierto que ese proyecto colectivo no lo hemos podido consolidar por la falta de consensos. En este contexto electoral, es interesante que conversemos sobre los desafíos y oportunidades que nos presenta el mundo, este contexto global, y hablar sobre lo que hay que hacer, dar un debate serio para que Argentina crezca y desarrolle”.

“Invitamos a Martín porque somos un municipio involucrado en el desarrollo económico y también movilizados por dos razones: porque somos un país que necesita trabajar serio en el tiempo y por la importancia de un plan que permita tener ese orden macroeconómico para que Argentina crezca, porque si el país crece, Mendoza también ”, advirtió el mandatario.

Tras las palabras del intendente, subió al escenario Martín Redrado para comenzar su exposición hablando del presente y futuro del país. “Es un placer estar aquí. Con Ulpiano nos conocimos hace unos meses en una cumbre de ciudades que se realizó en Denver y, en estos seminarios, son importantes las presentaciones públicas, pero más lo son las conversaciones privadas. Y a partir de allí, coincidimos en una visión común de lo que Mendoza y Argentina necesitan hacia el futuro”, indicó Redrado.

“Por mis características profesionales, siempre me preguntan por el precio del dólar, por la depreciación del peso. Pero Ulpiano recién hablaba de los valores y a mí me preocupa, fundamentalmente, y me ocupa la devaluación de la palabra. Si Argentina no recupera el valor de la palabra, el valor de decir, de hacer y ser consecuente con la palabra, no vamos a salir de esta crisis de confianza en la que ha caído”, añadió.

Martín Redrado, Ciudad de Mendoza, conversatorio Martín Redrado en la Ciudad de Mendoza Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

“Lo digo no como una expresión de deseo, lo digo por el cansancio que se percibe en nuestra población y lo que vemos en esta crisis de confianza. Si lo vemos desde nuestro metro cuadrado de reduccionismo economicista, se terminó el crédito. No hay crédito internacional, nos cuesta conseguir crédito doméstico y, el único que nos presta y con el que estamos bicicleteando, es el Fondo”, comentó.

“Esto nos marca un fin de época. El fin de época nos tiene que dar ideas y proyectos, saber cómo podemos revertir esta crisis de confianza que tiene la Argentina”, manifestó el funcionario porteño.

Finalmente, tras lo expuesto por el secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se produjo un rico intercambio de preguntas y respuestas que demostraron el gran interés que despertó esta disertación magistral del experto en economía.