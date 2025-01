"Quiero arrasar al kirchnerismo": Milei sobre posible acuerdo electoral con Macri

Críticas Milei sobre Villarruel: "No está en línea" con el Gobierno nacional

Sobre Bullrich, Adorni y Karina Milei, el mandatario afirmó que cada uno está desempeñando sus funciones de manera satisfactoria. Señaló que Karina Milei , en particular, se siente más cómoda trabajando en un rol estratégico y de confianza cercana.

También te puede interesar: Milei sobre Villarruel: "No está en línea" con el Gobierno nacional

Javier Milei se refirió a Cristina y Fabiola Yáñez

Al ser consultado sobre la jubilación de privilegio de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, suspendida tras su condena en la Causa Vialidad, Milei fue contundente: "Cristina no es digna de la jubilación de privilegio, es una inmoral", dejando clara su postura sobre el tema.

Finalmente, se refirió a la ex primera dama Fabiola Yañez, criticando su estilo de vida en España, al que calificó de "ostentoso". Según Milei, no existen motivos para continuar sosteniendo la custodia oficial de la ex primera dama en su situación actual.